Dirut IBC: Masa Depan Kendaraan Listrik di Indonesia Cerah

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Utama Industri Baterai Indonesia/Indonesia Battery Corporation (IBC) Toto Nugroho mengatakan, tren penggunaaan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) akan terus meningkat di masa mendatang.

Kalau dilihat dari dunia internasional, negara-negara skandinavia seperti Norwegia, Denmark, dan Swedia, merupakan pelopor untuk mengurangi bahkan tidak menggunakan kendaraan BBM di masa mendatang.

"Norwegia bahkan sudah menargetkan 100% kendaraan berbasis EV pada 2025. Begitu juga dengan negara-negara besar seperti Tiongkok yang menargetkan 100% kendaraan berbasis EV pada 2035," ujar Toto dalam acara Economic Outlook 2022 hari ke-3 yang digelar BeritaSatu Media Holdings, Rabu (24/11/2021).

Toto melanjutkan, untuk negara-negara terutama seperti Prancis, Kanada, Portugal, dan Spanyol menargetkan pada 2040 sudah menerapkan kendaraan berbasis EV.

Indonesia sendiri akan menerapkan pelarangan untuk kendaraan berbasis BBM pada 20250, sesuai dengan target Indonesia untuk mencapai net zero emissions pada 2060.

"Jadi sudah terbayang seberapa besar permintaan akan adanya permintaan kendaraan listrik dan baterai EV kedepan,” tambahnya.

Menurut Toto, saat ini permintaan year on year untuk kendaraan berbasis EV sudah hampir mendekati 26% per tahun. Dia mencontohkan Denmark yang memiliki market share penjualan terhadap kendaraan listrik sekarang mendekati 20% hingga 23% per tahun. "Ini akan terus meningkat trennya, seiring dengan meningkatnya konversi dari mobil-mobil BBM ke mobil EV,” ucapnya.

Toto menambahkan, secara tidak sadar saat ini manusia bila menggunakan kendaraan berbasis BBM mengeluarkan emisi C02 sebesar hampir 4 ton dalam 1 tahun. Penggunaan kendaraan berbasis EV dapat mengurangi pengeluaran emisi C02 sebesar 1,3 ton.

Dia menerangkan, akan lebih ideal bila menggunakan kendaraan EV yang berbasis EBT seperti Geothermal, PLTS atau dari tenaga angin.

"Itu kita bisa mengurangi emisi kita hampir sampai 0%. Ini suatu hal yang kami rasa sangat penting untuk kita sadari semua bahwa transisi ke EV itu kedepan adalah suatu keniscayaan,” tandasnya.

