Samsung Berencana Membangun Pabrik Chip US$ 17 Miliar di AS

Rabu, 24 November 2021 | 20:18 WIB

Oleh : Grace El Dora / EHD

San Francisco, Beritasatu.com - Samsung mengatakan bahwa pihaknya akan membangun pabrik microchip di Texas, Amerika Serikat (AS). Investasi senilai US$ 17 miliar tersebut dilakukan di tengah masalah kekurangan semikonduktor, yang menyebabkan penundaan rantai pasokan di banyak industri.

"Selamat datang di Texas, Samsung!" tulis Gubernur Partai Republik Texas Greg Abbott, Rabu (24/11/2021). Ia menyebut pabrik yang direncanakan tersebut sebagai investasi langsung asing terbesar di Texas yang pernah ada.

Pabrik baru diperkirakan dapat beroperasi pada akhir 2024, diharapkan dapat menciptakan lebih dari 2.000 lapangan pekerjaan bagi ahli. "Dan meletakkan dasar untuk bab penting lainnya di masa depan kita," kata Kinam Kim, CEO dari divisi elektronik raksasa Korea Selatan Samsung.

Microchip yang diproduksi di pabrik tersebut akan dapat diaplikasikan untuk teknologi seluler, 5G, atau bahkan kecerdasan buatan (AI), kata kelompok itu. Pabrik itu akan dibangun di Taylor, dekat ibu kota Austin.

Berita itu disambut baik oleh pemerintahan Presiden AS Joe Biden.

Direktur Komite Dewan Ekonomi Nasional Brian Deese dan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pabrik itu akan sangat membantu melindungi rantai pasokan, merevitalisasi basis manufaktur, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baik di dalam negeri.

Samsung yang merupakan produsen chip memori terbesar di dunia, secara agresif meningkatkan investasinya di bisnis semikonduktor saat dunia memerangi kekurangan chip yang melanda segala hal. Mulai dari mobil dan peralatan rumah untuk ponsel pintar dan konsol game.

Samsung bergabung dengan pesaingnya TSMC dari Taiwan dan Intel dari AS dalam memperluas kapasitas produksi chip di AS, yang melihat sektor ini sebagai area persaingan strategis dengan Tiongkok. Adapun TMSC dan Intel membangun pabrik seperti itu di Arizona.

Kedua penasihat presiden menekankan bahwa pengumuman Rabu sebagian besar merupakan hasil dari diskusi antara kepala negara AS dan Korea Selatan.

Samsung, yang telah beroperasi di AS selama 25 tahun, telah mengajukan dokumen untuk proyek tersebut dengan pihak berwenang Texas pada Januari 2021.

Pengumuman pabrik di Texas disampaikan ketika Lee Jae-yong, pemimpin de facto dari konglomerat Samsung, mengunjungi AS. Lee berusaha meningkatkan jejaknya di ekonomi terbesar di dunia tersebut.

Samsung telah menikmati keuntungan yang melonjak dalam beberapa kuartal terakhir, didorong permintaan yang kuat untuk elektronik dan chip di masa pandemi.

Sejak berkuasa, Biden telah mencoba menggalang industri seputar kebutuhan untuk memproduksi komponen vital di Amerika Serikat.

Sejumlah perusahaan telah mengumumkan pabrik baru dalam beberapa bulan terakhir. TSMC mengumumkan akan membangun pabrik di Jepang dalam kemitraan dengan Sony. Sementara itu, produsen chip terbesar Tiongkok mengatakan pada September 2021 bahwa pihaknya akan membangun pabrik baru di Shanghai.

Raksasa semikonduktor AS Intel mengumumkan tahun ini bahwa mereka akan menginvestasikan US$ 20 miliar pada dua pabrik baru di Arizona. Perusahaan juga berencana untuk mengalokasikan antara 20 miliar euro (US$ 22,5 miliar) dan 80 miliar euro (US$ 89,6 miliar) untuk memproduksi microchip di Eropa selama 10 tahun ke depan. (afp/eld)

Sumber: BeritaSatu.com