Apresiasi Penjual, SiCepat Ekspres Gelar Gala Night

Rabu, 24 November 2021 | 21:25 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

SiCepat Ekspres menggelar The Annual Gala Night pada Selasa, (23/11/2021) di Ballroom Hotel Mulia, Jakarta Pusat. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - SiCepat Ekspres menggelar event The Annual Gala Night pada Selasa, (23/11/2021) di Ballroom Hotel Mulia, Jakarta Pusat. Acara ini digelar sebagai bentuk apresiasi kepada mitra penjual atau seller yang telah setia dan berkontribusi pada perkembangan bisnis SiCepat Ekspres.

Acara ini juga dimeriahkan dengan hadirnya beberapa artis dan penyanyi papan atas di antaranya Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad, dan Baim Wong selaku Brand Ambassador SiCepat Ekspres, serta Cinta Laura, Lyodra, Rizky Febian, Marion Jola, Weird Genius dan Kamasean hingga Alpha Plus Dancer yang memberikan hiburan memukau.

Chief Executive Officer SiCepat Ekspres, The Kim Hai, menyampaikan, “Acara ini kami persembahkan bagi para mitra seller yang telah setia bersama SiCepat Ekspres selama 8 tahun. Kami ingin memberikan apresiasi kepada mereka yang telah memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan SiCepat hingga kini menjadi sejajar dengan perusahaan ekspedisi lainnya."

"Bahkan saat ini, SiCepat Ekspres berada di posisi kedua sebagai ekspedisi terbesar di Indonesia. Dengan value yang kita miliki yakni FAST (Focus, Active & Creative, Service Excellence, and Teamwork), kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan menjadi mitra ekspedisi terbaik bagi para seller dalam bisnis e-commerce,”, The Kim Hai menambahkan.

Managing Director MCASH, Jahja Suryandi, menyampaikan SiCepat Ekspres merupakan perusahaan dengan track record perkembangan bisnis yang sangat baik. SiCepat Ekspres juga saat ini sedang fokus dalam membangun ekosistem bisnis digital. Hal ini ditujukan untuk memberikan kontribusi bagi para stakeholders untuk membangun bisnis agar lebih berkembang.

SiCepat Ekspres juga mendukung UKM dan UMKM dengan produk lokalnya untuk semakin go international.

Brand Ambassador SiCepat Ekspres, Raffi Ahmad, mengatakan, “Selama hampir 2 tahun saya bergabung dengan keluarga besar SiCepat, saya bangga karena SiCepat ini adalah ekspedisi asli Indonesia yang terus mendukung para pebisnis lokal. Semoga ke depan, SiCepat bisa semakin dekat dengan para sahabat SiCepat dan menjadi ekspedisi nomor satu di Indonesia.”

Berlangsung meriah dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan yang ketat, acara The Annual Gala Night ditutup dengan pemberian hadiah bagi para seller High Value Member (HVM) yang hadir. Hadiah yang telah diberikan antara lain adalah satu unit mobil Mini Cooper Countryman, paket liburan ke Las Vegas bersama Deddy Corbuzier bagi 3 seller beruntung, serta kesempatan untuk mendapatkan investasi dari SiCepat Ekspres dan juga kesempatan endorsement oleh brand ambassador SiCepat.

“Terima kasih untuk SiCepat Ekspres yang selalu mendukung kami sebagai mitra ekspedisi terbaik yang memberikan kemudahan. Terima kasih juga atas hadiah Mini Cooper yang sudah diberikan kepada kami. Semoga SiCepat semakin jaya dan terus memberikan yang terbaik.” ungkap Febrian, owner CDC Models yang mendapatkan doorprize 1 unit mobil Mini Cooper Countryman.

Sumber: BeritaSatu.com