Efektivitas Cadangan Minyak Dipertanyakan, Harga Stabil

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak stabil pada Rabu (24/11/2021) di tengah rencana menggelontorkan minyak ke pasar dari cadangan strategis sejumlah negara yang dipimpin Amerika Serikat (AS). Namun investor mempertanyakan efektivitas langkah tersebut karena dinilai hanya berdampak jangka pendek.

Harga minyak mentah Brent turun 6 sen menjadi US$ 82,25 per barel, sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS melemah 11 sen jadi US$ 78,39 per barel.

Amerika Serikat mengatakan akan melepaskan jutaan barel minyak dari cadangan strategis dan berkoordinasi dengan Tiongkok, India, Korea Selatan, Jepang, dan Inggris. Langkah ini untuk meredakan kenaikan harga setelah OPEC+ mengabaikan seruan memproduksi lebih banyak.

Menteri Industri Jepang Koichi Hagiuda pada Rabu mengatakan pihaknya akan melepaskan beberapa ratus ribu kiloliter minyak dari cadangan nasionalnya. Namun dia belum memutuskan waktunya.

Analis mengatakan upaya melepas minyak dari cadangan startegis hanya berdampak jangka pendek setelah bertahun-tahun penurunan investasi dan kuatnya pemulihan global pascapandemi.

"Rilis terkoordinasi dapat menambah sekitar 70 juta hingga 80 juta barel pasokan minyak mentah, lebih kecil dari 100 juta barel yang telah ditentukan pasar," kata analis di Goldman Sachs.

JP Morgan Global Commodities Research mengatakan dampak pelepasan minyak mentah pada harga tidak akan bertahan lama. Trader juga memperkirakan permintaan minyak global akan menguat dan melampaui level 2019 pada Maret 2022.

Perhatian investor kini beralih bagaimana Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan Rusia merespons rilis cadangan bersama.

Stok minyak mentah AS naik 1 juta barel pekan lalu, Administrasi Informasi Energi mengatakan, dibandingkan ekspektasi analis 481.000 barel. Stok minyak mentah AS di Cadangan Minyak Strategis turun pekan lalu menjadi 604,5 juta barel, terendah sejak Juni 2003.

