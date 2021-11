Bursa Asia Bervariasi Jelang Rilis Suku Bunga Bank Korea

Kamis, 25 November 2021 | 07:59 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com — Bursa Asia Pasifik beragam (mixed) pada perdagangan Kamis pagi (25/11/2021) karena investor di Asia menantikan keputusan suku bunga Bank of Korea hari ini.

Di Jepang, Nikkei 225 naik 0,6% dan indeks Topix bertambah 0,4%.

Kospi Korea Selatan turun 0,11%. Bank of Korea akan mengumumkan keputusan suku bunganya pada pukul 9 pagi waktu Hong Kong.

Sedangkan saham Australia turun, dengan S&P/ASX 200 melemah 0,11%.

Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang tergerus 0,08%.

Semalam di Amerika Serikat, S&P 500 naik 0,23% menjadi 4.701,46 sementara Nasdaq Composite bertambah 0,44% menjadi 15.845,23. Dow Jones Industrial Average turun 9,42 poin menjadi 35.804,38.

Mata uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap mata uang lainnya berada di 96,875 setelah naik dari level di bawah 96,5 awal pekan ini.

Yen Jepang diperdagangkan pada 115,42 per dolar, lebih lemah dari level di bawah 114,5. Dolar Australia berada di US$ 0,7201, dari US$ 0,724 pada awal minggu perdagangan.

Sumber: CNBC