Harga Minyak Turun, Respons OPEC+ terhadap Sikap AS Ditunggu

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak melemah pada Kamis (25/11/2021) karena investor menunggu bagaimana OPEC+ menanggapi rencana negara-negara konsumen utama yang dipimpin Amerika Serikat (AS) menggelontorkan pasokan dari cadangan daruratnya untuk meredam pasar atau kenaikan harga.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS turun 9 sen, atau 0,1%, menjadi US$ 78,30 per barel, memperpanjang peelmahan 11 sen pada Rabu (24/11/2021). Adapun minyak mentah berjangka Brent tergerus 5 sen menjadi US$ 82,20 per barel, setelah kehilangan 6 sen pada Rabu.

"Rilis SPR atau Strategic Petroleum Reserve (Cadangan Minyak Strategis) yang terkoordinasi mungkin berakhir sebagai kemenangan politik jangka pendek bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi kami tidak melihat itu memiliki dampak jangka panjang pada fundamental minyak mentah," kata analis Fitch Jake Leiby dalam sebuah catatan.

Analis mengatakan data Administrasi Informasi Energi AS pada Rabu menunjukkan stok bensin dan sulingan turun lebih dari yang diharapkan, bahkan ketika stok minyak mentah naik. Hal ini menunjukkan pasar membutuhkan lebih banyak minyak mentah.

"Namun gambaran yang lebih besar adalah bahwa permintaan tetap sehat," kata ekonom Capital Economics Kieran Tompkins dalam sebuah catatan.

Semua investor sekarang tertuju pada Organisasi Negara Pengekspor Minyak, Rusia dan sekutunya, atau OPEC+, yang akan bertemu minggu depan untuk membahas permintaan dan pasokan minyak.

OPEC+ telah menambahkan pasokan 400.000 barel per hari setiap bulan, membuka rekor pengurangan produksi yang dibuat tahun lalu ketika pembatasan pandemi menghantam permintaan.

Tiga sumber mengatakan kepada Reuters, OPEC+ tidak membahas penghentian peningkatan produksi minyak, meskipun Amerika Serikat, Jepang, dan India melepaskan stok minyak darurat.

Trader juga mencari tahu apakah Tiongkok menindaklanjuti rencana melepaskan minyak dari cadangannya.

