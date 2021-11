Pelopori Fintech Lewat Inovasi, Amar Bank Diapresiasi

Jumat, 26 November 2021 | 20:59 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank Amar Indonesia Tbk (Amar Bank) terus menunjukkan inovasi teknologi dalam layanan, produk, dan keberlangsungan bisnis di bidang financial technology (fintech). Untuk itu Amar Bank menerima penghargaan sebagai The Innovative Tech Companies of the Year di ajang Asia Corporate Excellence & Sustainability (ACES) Awards 2021 yang digelar MORS Group.

“Penggunaan fintech dalam kredit mikro membantu orang yang belum memiliki akses terhadap sistem pinjaman konvensional. Kredit mikro memungkinkan peminjam untuk membuktikan kelayakan kredit mereka secara bertahap, tanpa bunga tinggi. Dalam menyediakan saluran kredit yang dikelola dengan baik dan adil kepada masyarakat Indonesia, Amar Bank telah memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang etis dan berkelanjutan,” kata CEO MORS Group, Shanggari dalam keterangan tertulisnya Jumat (26/11/2021).

Amar Bank berkomitmen merevolusi pengalaman perbankan, meningkatkan kesadaran finansial serta menumbuhkan kebiasaan menabung melalui teknologi mutakhir. Sejak diakuisisi Tolaram Group Singapura pada 2014, Amar Bank mengalami transformasi digital untuk menjadi salah satu pelopor fintech di Indonesia, melalui produk Tunaiku.

Presiden Direktur Amar Bank Vishal Tulsian mengatakan teknologi memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan membantu mencapai tujuan keuangan, sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi lebih baik. "Kami berkomitmen berinovasi melayani masyarakat dengan memperluas akses layanan dan literasi keuangan,” kata dia.

Amar Bank telah menjadi pelopor produk layanan keuangan digital di Indonesia pada 2014 melalui Tunaiku yang memanfaatkan big data dan predictive analytics untuk melayani masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Mengadopsi teknologi baru artificial intelligence (AI) dan cloud, pada Agustus 2020 Amar Bank bekerja sama dengan Google untuk meluncurkan Senyumku, digital bank on the cloud pertama di Indonesia.

Sumber: BeritaSatu.com