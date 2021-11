Pandemi Tuntut Pemilik Brand Kreatif dan Inovatif

Sabtu, 27 November 2021 | 05:56 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Perusahaan atau pemilik brand dituntut kreatif dan inovatif mengemas strategi marketing di tengah pandemi Covid-19. Transformasi pemasaran dilakukan perusahaan dengan menerapkan hybrid marketing dan omnichannel agar mereknya tetap memiliki value tinggi. Pada gilirannya brand awareness produknya diharapkan tinggi di benak konsumen.

Hal itu tercermin dari hasil survei Indonesia Best Brand Award (IBBA) 2021 yang digelar lembaga riset MARS Digital. IBBA adalah survei tahunan untuk mengukur nilai suatu merek dengan memaparkan elemen-elemen yang menentukan nilai tersebut. Dari hasil survei ini kerja sama Majalah SWA ini, dapat diketahui posisi, perubahan, dan persaingan setiap merek dengan merek lainnya pada setiap elemen yang diukur. Para pemenang dalam survei IBBA ke-20 yang diselenggarakan tahun 2021 ini diberi penghargaan merek-merek terbaik peraih brand value tertinggi.

BACA JUGA Riset Populix Sebut Masa Depan Brand Dibentuk Generasi Z

“Hasil survei IBBA 2021 secara umum menilai mulai banyak sektor industri yang rebound setelah tahun 2020 mengalami penurunan lebih rendah dibandingkan 2019. Sektor tersebut antara lain cosmetic & personal care, otomotif, transportasi, ritel, dan produk household,” ujar CEO MARS Digital Hardi Saputra, memaparkan analisisnya secara virtual seperti dikutop dalam keterangan tertulisnya Sabtu (27/11/2021).

Mayoritas pemenang IBBA 2021 adalah mereka yang konsisten menjaga brand value-nya tetap tertinggi. Hal ini menunjukkan merek-merek jawara tersebut terus melakukan adaptasi dengan pasar melalui berbagai langkah strategis, termasuk aktif menggarap strategi digital (digital markting) yang menjadi tools wajib di era bisnis baru ini.

Survei ini juga memotret bagaimana dinamika industri marketing. Bagi merek yang menjadi jawara IBBA beberapa tahun berturut-turut (Double Platinum, Platinum, atau Golden Brand), harus konsisten mengelola merek secara dinamis, serta mengelola produk atau layanannya. Posisi bisa berubah dengan kondisi bisnis saat ini yang penuh disrupsi

“Tumbangnya beberapa merek karena pandemi Covid-19, seperti di industri fashion atau ritel, menjadi kesempatan bagi merek-merek baru untuk berinovasi. Jadi, ini adalah kesempatan bagi suatu merek untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan merek yang tumbang tersebut,” kata pengamat pemasaran dari Universitas Prasetiya Mulya, Istijanto.

BACA JUGA Brand Equity Kunci Penting bagi BUMN

Sementara pemberian penghargaan ini dibarengi dengan acara webinar Indonesia Best Brand Conference & Awarding 2021. Hadir sebagai keynote speaker Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno. Webinar dibagi dalam dua sesi bertema ‘Optimizing Creative Marketing to Build a Strong Brand’ dan ‘Building Resilient and Long-Lasting Brands’.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, penentuan Indeks IBBA 2021 menggunakan lima variabel (atribut) penilaian yakni TOM Ad atau top of mind advertising, yaitu iklan yang paling diingat konsumen. Kedua, TOM brand, yaitu merek yang paling diingat konsumen. Ketiga, brand share, yaitu komposisi/perbandingan merek (dalam persentase) yang digunakan responden dalam 3 bulan terakhir. Keempat, satisfaction, yaitu kepuasan konsumen terhadap merek. Kelima, gain index, yaitu kemampuan merek mengakuisisi konsumen baru di masa yang akan datang. Metodologi survei ini menggunakan riset kuantitatif, yaitu wawancara tatap muka (face to face) dari rumah ke rumah (house to house) lewat pemilihan responden berdasarkan multistage random sampling. Survei yang digelar pada Agustus-September 2021 ini dilaksanakan di tujuh kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Banjarmasin.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com