Kementerian PUPR: Ini Cara Kerja Tol Nirsentuh MLFF

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan sistem tol nirsentuh dapat terealisasi sesuai jadwal pada akhir tahun 2022.

"Kementerian PUPR melalui @pupr_bpjt terus mendorong peningkatan kualitas layanan jalan tol, salah satunya melalui Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF). Sistem ini ditargetkan siap diterapkan pada akhir tahun 2022 pada 40 ruas tol di Pulau Jawa dan Bali," demikian disampaikan Kementerian PUPR dalam akun Instagramnya baru-baru ini.

Sistem MLFF ini merupakan inovasi berupa sistem pembayaran nontunai nirsentuh yang menciptakan efisiensi, efektivitas, keamanan, dan kenyamanan dalam melakukan transaksi pembayaran jalan tol di Indonesia.

Sistem transaksi ini menerapkan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) pada aplikasi khusus jalan tol di smartphone. Selanjutnya GPS akan menentukan lokasi yang dideterminasi oleh satelit dan proses map-matching akan berjalan di central system. Saat kendaraan keluar tol dan proses map-matching berakhir, sistem akan melakukan kalkulasi tarif.

Dengan sistem ini, nantinya pengendara tidak perlu berhenti di gerbang tol sehingga dapat mempersingkat waktu tempuh.

Implementasi tahap pertama teknologi MLFF diterapkan di 40 ruas tol di Indonesia yang tersebar di Pulau Jawa dan Bali pada 2022.

Jika penerapan MLFF ini akan diberlakukan sepenuhnya maka pengguna jalan tol perlu mengunduh aplikasi untuk sistem transaksi tol nirsentuh di ponsel masing-masing.

Daftar 40 ruas tol yang akan diterapkan Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh menurut data dari BPJT adalah sebagai berikut:

1. Tangerang - Merak

2. Jakarta - Tangerang

3. Prof. Dr. Ir. Sedyatmo

4. JORR W1 (Kebon Jeruk - Penjaringan)

5. JORR W2 Utara (Kebon Jeruk - Ulujami)

6. Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami

7. Pondok Aren - Serpong

8. JORR Non S (W2S-E1-E2-E3)

9. JORR S (Pd. Pinang-Ulujami)

10. Akses (Access to) Tanjung Priok

11. Cawang - Tj. Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga / Pluit

12. Cawang - Tomang - Pluit

13. Ciawi - Sukabumi

14. Depok - Antasari

15. Bekasi - Cawang - Kampung Melayu

16. Cinere - Jagorawi (SS Cimanggis - SS Raya Bogor)

17. Bogor Ring Road

18. Jakarta - Bogor - Ciawi

19. Jakarta - Cikampek

20. Cikampek - Purwakarta - Padalarang

21. Padalarang - Cileunyi

22. Soreang - Pasir Koja

23. Cikampek - Palimanan

24. Palimanan - Plumbon - Kanci

25. Kanci - Pejagan

26. Pejagan - Pemalang

27. Pemalang - Batang

28. Semarang - Batang

29. Semarang Section A, B, C

30. Semarang - Solo Seksi I, II, III

31. Solo - Ngawi

32. Ngawi - Kertosono

33. Kertosono - Mojokerto

34. Surabaya - Mojokerto

35. Surabaya - Gempol

36. Simpang Susun Waru - Bandara Juanda (Airport)

37. Surabaya - Gresik

38. Gempol - Pasuruan

39. Gempol - Pandaan

40. Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa

