Bank Mandiri Gelar Livin' Jakarta Coffee Week

Sabtu, 27 November 2021 | 14:34 WIB

Oleh : JNS

Bank Mandiri menggelar Livin' Jakarta Coffee Week (Jacoweek) pada 26 - 28 November 2021 di Mall of Indonesia, Jakarta Utara sebagai ajang yang mempertemukan komunitas penggemar kopi dengan pelaku usaha di bidang kopi. (Foto: Dok. Bank Mandiri)

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Mandiri menggelar Livin' Jakarta Coffee Week (Jacoweek) pada 26 - 28 November 2021 di Mall of Indonesia, Jakarta Utara sebagai ajang yang mempertemukan komunitas penggemar kopi dengan pelaku usaha di bidang kopi.

Direktur Information Technology Bank Mandiri Timothy Utama mengatakan, event Jacoweek ini merupakan wadah yang tepat untuk menggerakkan konsumsi masyarakat, namun dengan protokol kesehatan yang ketat.

Jacoweek, lanjut Timothy, juga merupakan rangkaian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, yang turut melibatkan Kementerian BUMN dan mengawali Festival Diskon Nasional (FDN).

“Kami optimis inisiatif promosi dan aktivasi dengan melibatkan komunitas seperti penggemar kopi ini sangat efektif karena saat ini ngopi telah menjadi gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di masa pandemi ini,” ungkap Timothy saat pembukaan Livin' Jakarta Coffee Week bersama SEVP Micro & Consumer Finance Bank Mandiri Josephus K. Triprakoso dan Co-Founder Jakarta Coffee Week Hendri Kurniawan di Jakarta, Jumat (26/11/2021).

Jacoweek yang berlangsung selama tiga hari ini akan menghadirkan 68 outlet brand kopi lokal dan diharapkan dapat menarik setidaknya 10.000 pengunjung.

Tidak hanya menjadi pendukung pelaksanaan acara, Bank Mandiri juga menyiapkan benefit promo cashback hingga 75% menggunakan QRIS Livin’ by Mandiri berlogo kuning, Mandiri debit dan Mandiri kartu kredit.

Inisiatif ini sejalan dengan semakin digemarinya cara pembayaran non tunai oleh nasabah Bank Mandiri, di mana lebih dari 95% transaksi nasabah dilakukan secara elektronik dan kurang dari 5% melalui kantor cabang.

“Nah, bagi pengunjung yang belum menjadi nasabah, di sini kami memberikan kesempatan untuk melakukan pembukaan rekening tabungan di Livin’ by Mandiri atau aplikasi kartu kredit online, khusus selama event berlangsung dengan penawaran hadiah menarik,” ujar Timothy.

Event ini juga diramaikan kompetisi manual brew dengan nama “Jago Brew” dengan jumlah peserta 81 orang dari berbagai daerah di Indonesia dan latte art berskala Nasional untuk Barista yang diadakan oleh ABCD School of Coffee.

“Kami tidak memiliki target tertentu di event ini, namun kami berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh nasabah untuk mendapatkan eksposur langsung dari lapak berbagai merek dagang dan usaha ternama di industri kopi serta berbagai biji kopi pilihan nusantara yang dibawa langsung oleh petani kopi, dengan keunikan rasa yang tidak kalah dengan coffee chain internasional,” katanya

Sebagai informasi, Bank Mandiri telah menerbitkan lebih dari 24,7 juta kartu debit dan 1,5 juta kartu kredit per akhir Oktober 2021.

Dari jumlah tersebut, frekuensi transaksi finansial kartu kredit Bank Mandiri pada periode tersebut mencapai lebih dari 30 juta transaksi dengan nilai Rp 24,5 triliun. Sedangkan frekuensi transaksi finansial Livin’ by Mandiri saat ini telah mencapai 881 juta transaksi dengan nilai sebesar Rp 1.500 triliun dan jumlah pengunduh Livin’ by Mandiri sebanyak 3 juta.

Sejak diluncurkan 2 Oktober 2021 lalu, Livin' by Mandiri (berlogo kuning) merupakan layanan Super App terbaru Bank Mandiri yang memiliki beragam WOW fitur untuk mempermudah transaksi nasabah seperti pembukaan rekening, linkage dan smart top up saldo e-wallet, smart payment, hingga fitur Quick Pick untuk transaksi berulang secara cepat serta fitur tarik tunai tanpa kartu di seluruh ATM Bank Mandiri.

Selain itu, terdapat berbagai fitur on board Livin’ by Mandiri dengan menggunakan Kartu Kredit, fitur intip saldo, fitur QR untuk QR Payment menggunakan QRIS, fitur instant e-Money untuk top up kartu e-Money secara cepat dan aman, serta berbagai WOW fitur lainnya.

Sumber: PR