Tiongkok Minta Didi Delisting dari Bursa Saham AS

Minggu, 28 November 2021 | 05:26 WIB

Oleh : Grace Eldora Sinaga / WBP

Ilustrasi Wall Street bursa saham AS. (Foto: CNBC)

Beijing, Beritasatu.com - Regulator Tiongkok telah meminta perusahaan ride-hailing Didi untuk menyusun rencana delisting (penghapusan) dari bursa saham Amerika Serikat (AS) karena masalah data, menurut laporan Jumat (26/11/2021). Pemerintah Tiongkok melanjutkan pengawasan ketat terhadap raksasa teknologi di negerinya.

Selama setahun terakhir beberapa perusahaan terbesar di negara itu terkena tindakan keras peraturan, yang telah memotong sayap perusahaan-perusahaan internet besar di antaranya Alibaba, Tencent, dan Meituan.

BACA JUGA Raksasa Ridesharing Tiongkok Didi Bidik Dana IPO Rp 57,7 Triliun

Debut Didi Chuxing di bursa New York pada Juni 2021 dengan cepat dibayangi penyelidikan oleh pengawas siber Tiongkok dengan alasan keamanan siber, diluncurkan hanya beberapa hari setelah listing.

Bloomberg melaporkan pada Jumat bahwa regulator Tiongkok sekarang ingin eksekutif Didi mengeluarkan perusahaan itu dari Bursa Efek New York (NYSE) atas kekhawatiran tentang kebocoran data sensitif. Media tersebut mengutip pernyataan orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Laporan itu menambahkan bahwa privatisasi atau saham floating di Hong Kong adalah salah satu opsi.

Administrasi Cyberspace Tiongkok yang mengawasi keamanan data telah mengarahkan perusahaan untuk bekerja memenuhi sejumlah rincian sehingga wajib mendapat persetujuan pemerintah, kata sumber tersebut.

Langkah ini merupakan pukulan lebih lanjut bagi Didi, yang mengumpulkan US$ 4,4 miliar dalam penawaran umum perdana (IPO) saham di bursa New York. Ini merupakan nilai terbesar IPO perusahaan Tiongkok di AS sejak Alibaba pada 2014.

BACA JUGA Otoritas Tiongkok Suspen Aplikasi Didi atas Dugaan Pengumpulan Data Ilegal

Perusahaan ride-hailing tersebut sangat terpukul oleh tindakan keras negara terhadap perusahaan teknologi, dengan layanan pemesanan dari toko aplikasi pada Juli 2021. Lembaga pemerintah juga meluncurkan inspeksi di tempat beberapa kantor atas ketakutan terkait keamanan nasional.

Didirikan pada 2012 oleh Cheng Wei, mantan eksekutif di raksasa e-commerce Tiongkok Alibaba, Didi telah mendominasi pasar ride-hailing lokal sejak memenangkan perang wilayah yang mahal melawan titan AS Uber pada 2016.

Aplikasi ini mengklaim memiliki lebih dari 15 juta driver dan hampir 500 juta pengguna. Seringkali aplikasi ini merupakan cara tercepat dan termudah untuk menelepon di kota-kota Tiongkok yang ramai.

Bloomberg menambahkan pada Jumat bahwa ada kemungkinan delisting akan menjadi bagian dari serangkaian sanksi untuk Didi. Sebelumnya perusahaan membuat marah para pejabat Tiongkok dengan melanjutkan IPO AS meskipun mendapat penolakan dari pemerintah Tiongkok.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: AFP