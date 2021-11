Ekspansi Bisnis, OHM Buka Hotel Baru di Solo dan Palembang

Minggu, 28 November 2021 | 14:17 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi covid-19 tidak menyurutkan semangat Omega Hotel Management (OHM) untuk mengembangkan bisnis perhotelannya di berbagai wilayah yang potensial. Sebagai operator hotel, OHM telah membuka 2 hotel baru di kota Solo dan Palembang dalam dua bulan terakhir.

Corporate PR and Marcomm Manager OHM, Jeany Febriani mengatakan, OHM telah membuka Fivecord Syariah Hotel by Cordela di kota Solo, Jawa Tengah, dan soft opening Hayo Hotel by Cordela, di kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).

"Kedua hotel ini, merupakan hotel berkonsep modern minimalis yang hadir memberikan pengalaman staycation dengan kamar nyaman dengan harga hemat, serta mengikuti prosedur kesehatan bagi para bleisure (business and leisure) travelers,” ungkap Jeany, dalam siaran pers, Minggu (28/11/2021).

BACA JUGA Kingland Avenue Gandeng OHM Kembangkan University Residence

Menurut Jeany, kedua hotel yang dibuka OHM menjelang akhir tahun 2021 ini mengambil konsep brand Cordela Inn, yaitu bed and breakfast. Adapun yang membedakan adalah dari konsep hotel.

"Hotel kami yang berada di Solo, yaitu Fivecord Syariah Hotel by Cordela, memiliki pelayanan syariah, berdasarkan tata cara agama Islam. Sedangkan Hayo Hotel by Cordela, sebagai hotel kedua yang dikelola OHM di Palembang, merupakan hotel modern dengan keunggulan pada ballroom berkapasitas hingga 350 orang," tandasnya.

BACA JUGA OHM Lanjutkan Ekspansi Pembukaan Hotel Baru

Corporate Business Development Manager OHM Lanang Diayudha menambahkan, sebagai operator hotel, OHM siap menggelar ekspansi dan mengelola hotel-hotel yang dimiliki investor meski masih dalam masa pandemi, melalui berbagai pilihan brand hotel, mulai dari Cordex, Cordela, Cordela Inn, Grand Cordela dan Alfa Resort.

"Melalui pembukaan Fivecord Syariah Hotel by Cordela dan Hayo Hotel by Cordela ini maka telah beroperasi 17 hotel. Tahun 2022, akan bertambah 2 hotel lagi yang ditargetkan akan dibuka pada semester pertama, yaitu di Tangerang dan Tasikmalaya,” kata Lanang Diayudha.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily