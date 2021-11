Anak Usaha GEMS Bayar di Muka Pinjaman ke GenBV

Minggu, 28 November 2021 | 16:37 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) menandatangani perjanjian pembayaran di muka atas fasilitas pinjaman antara PT Duta Sarana Internusa (DSI), anak perusahaan secara tidak langsung, dengan perusahaan energi asal Belanda GMR Energy BV (GenBV).

Sekretaris Perusahaan Golden Energy Mines Sudin SH menyebutkan, pembayaran dilakukan karena PT Barasetosa Lestari sebagai anak perusahaan DSI sudah mencatatkan positive income. Dengan demikian, DSI perlu melakukan pembayaran sejumlah US$ 26,26 juta dibandingkan dengan jumlah utang sejumlah US$ 29,82 juta.

“Tidak terdapat dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, maupun kondisi keuangan. Lantaran kinerja perusahaan yang baik, pembayaran di muka masih dapat dikelola,” jelasnya dalam keterangan tertulis, akhir pekan lalu.

BACA JUGA Penuhi Free Float, Golden Energy Batal Gelar Right Issue

Sebelumnya, GEMS berencana membagikan dividen interim ketiga untuk tahun buku 2021 sebesar US$ 60 juta atau setara Rp 854,58 miliar. Sebelumnya, perseroan sudah membagikan dividen interim satu dan dua dengan nilai total US$ 135 juta.

Dividen yang akan diberikan mencapai Rp 145,28 per saham. Sesuai jadwal, perseroan akan membagikan dividen tersebut pada 7 Desember 2021.

Sementara pada 24 November 2021, perseroan akan melakukan cum dividen di pasar reguler dan negosiasi. Lalu, ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 25 November 2021. Cum dividen di pasar tunai akan dilakukan pada 26 November 2021 dan ex dividen di pasar tunai pada 29 November 2021.

Adapun berdasarkan paparan presentasi perusahaan, Golden Mines tercatat cukup konsisten membagikan dividen. Pada 2020, Golden Mines telah membagikan dividen US$ 125 juta dan pada 2021 sudah mencapai US$ 135 juta.

BACA JUGA Produksi Batubara Golden Energy Tumbuh 31,9%

Pembagian dividen ini juga sejalan dengan kinerja perseroan yang meningkat. Hingga kuartal III-2021, laba bersih Golden Mines meningkat 207% mencapai US$ 197 juta. Peningkatan laba ini ditopang oleh penjualan yang meningkat menjadi US$ 1,05 miliar dari US$ 784 juta pada kuartal III-2020.

Dari sisi volume, penjualan produk Golden Mines yang berupa batu bara mencatat penurunan 7% menjadi 22,9 juta ton hingga kuartal III-2021. Namun harga batu bara pada posisi yang sama melesat ke posisi US$ 203,2 per ton, berdasarkan data ICE Newcastle.

Sejauh ini, batu bara Golden Mines banyak dikonsumsi oleh pasar domestik, yakni mencapai 40%. Sedangkan sisanya untuk diekspor ke berbagai negara seperti Tiongkok dan India, masing-masing 39% dan 16%.

Hingga kuartal III-2021, Golden Mines telah menyerap belanja modal sebesar US$ 2,5 juta. Namun belanja modal ini terus menunjukkan penurunan dibandingkan posisi akhir 2020 dan kuartal III-2020 yang masing-masing mencapai US$ 6 juta dan US$ 4,9 juta.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily