Bursa Asia Anjlok Dihantam Varian Omicron

Senin, 29 November 2021 | 08:45 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia Pasifik jatuh pada perdagangan Senin pagi (29/11/2021) karena investor memantau perkembangan varian Covid-19 omicron yang baru ditemukan.

Di Jepang, Nikkei 225 turun 0,73% pada awal perdagangan. Sementara indeks Topix melemah 1,17%.

Kospi Korea Selatan turun 0,37%. Saham di Australia S&P/ASX 200 anjok 0,42%. Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 0,12% lebih rendah.

Bursa saham global anjlok akhir pekan lalu karena Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut strain omicron Covid-19 sebagai varian yang menjadi perhatian.

“Varian ini, tampaknya, mungkin tidak seburuk yang diperkirakan pasar pada Jumat, tetapi tetap lebih berhati-hati,” kata Kepala Strategi Global di Nikko Asset Management, John Vail.

WHO dalam pernyataan Minggu (28/11/2021) mengatakan bahwa masih belum jelas apakah infeksi varian Covid-19 omicron menyebabkan penyakit lebih parah dibandingkan strain lain, seperti delta.

Minyak dan harga bitcoin rebound

Harga minyak naik di perdagangan Asia pagi ini. Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent menguat 4,19% menjadi US$ 75,77 per barel. Sementara minyak mentah berjangka AS bertambah 4,8% menjadi US$ 71,42 per barel.

Sementara yen Jepang diperdagangkan pada 113,75 per dolar setelah menguat tajam akhir pekan lalu dari 114,8 terhadap greenback.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap mata uang lainnya berada di 96,192 dari atas 96,4.

Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,7136, setelah turun minggu lalu dari US$ 0,725.

Harga Bitcoin juga menguat setelah terjun pada Jumat. Cryptocurrency naik 5,78% jadi US$ 57.779,45, menurut data dari Coin Metrics.

