BEI Terapkan Perhitungan PER dengan Metode Trailing

Selasa, 30 November 2021 | 13:14 WIB

Oleh : Gita Rossiana / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Bursa Efek Indonesia (BEI) menyempurnakan metode perhitungan price to earning ratio (PER) dengan menerapkan metode trailing. Dengan metode terbaru ini, kualitas perhitungan data pasar modal bisa meningkat.

Sekretaris Perusahaan BEI Yulianto Aji Sadono menjelaskan, metode perhitungan PER dengan trailing menggunakan data laporan keuangan yang sudah dipublikasi pada periode sebelumnya. "Sehingga lebih objektif jika digunakan untuk melakukan penilaian dan pengambilan keputusan," jelas dia dalam keterangan resmi, Selasa (30/11/2021).

Penerapan metode trailing menjadi penting karena PER merupakan indikator populer yang digunakan investor, manajer investasi, dan analis saham, sebagai salah satu indikator fundamental berinvestasi. Selain itu, PER saham menjadi indikator yang diperhitungkan dalam kriteria evaluasi indeks, kriteria saham marjin, evaluasi, serta pemantauan perusahaan tercatat.

Menurut Yulianto, BEI sejak lama telah mempublikasikan nilai PER dalam berbagai data statistik, baik PER saham, PER sektor, maupun PER BEI (market). PER adalah rasio yang digunakan untuk menilai suatu saham perusahaan itu murah (undervalued) atau mahal (overvalued) berdasarkan perhitungan harga saham dibagi laba per saham.

Adapun sebelumnya, PER dihitung dengan menggunakan harga saham per lembar dibagi laba per saham (EPS). Sementara dengan menggunakan perhitungan PER trailing masing-masing saham akan berdasarkan kinerja keuangan aktual yang sudah diterbitkan perusahaan tercatat (menggunakan laba bersih periode 4 kuartal atau 12 bulan terakhir).

PER market trailing dihitung dari median semua PER saham di BEI dengan laba positif dan di bawah batas ambang (threshold) yang ditentukan BEI, yaitu sebesar persentil 90%. Penggunaan persentil 90% sebagai threshold ini dengan pertimbangan mampu memitigasi risiko perhitungan PER BEI yang bias akibat outliers dan cukup baik untuk bisa menilai valuasi PER dari distribusi data.

Informasi PER trailing dapat dilihat melalui website BEI pada publikasi statistik harian, mingguan, bulanan, triwulanan, dan tahunan. Ketersediaan perhitungan PER trailing atas setiap saham akan menyesuaikan terhadap ketersediaan data yang telah diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Implementasi PER trailing ini menjadi bukti nyata komitmen BEI dalam menghadirkan data statistik pasar modal yang akurat dan kredibel, serta menjadi langkah awal BEI menyempurnakan perhitungan data statistik pasar modal lainnya. PER trailing yang dipublikasikan BEI diharapkan menjadi acuan investor untuk melakukan analisis fundamental dengan lebih akurat dan detail terkait valuasi saham.

Sumber: Investor Daily