Hingga September 2021, Pendapatan Link Net Tumbuh 9,8%

Jakarta, Beritasatu.com - PT Link Net Tbk (LINK) membukukan peningkatan pendapatan sebesar 9,8% menjadi Rp 3,24 triliun hingga September 2022, dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 2,95 triliun.

Perseroan juga membukukan kenaikan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi atau earning before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) sebesar 14,4% dari Rp 1,63 triliun menjadi Rp 1,87 triliun. Hal ini menjadikan margin EBITDA perseroan ikut terdongkrak 4,2% dari 55,4% menjadi 57,8%.

Emiten yang bergerak di bidang bidang penyelenggaraan jaringan tetap berbasis kabel, penyelenggaraan jasa multimedia, jasa akses internet, serta jasa konsultasi manajemen bisnis pada sektor trade, services & investment tersebut mencatatkan pendapatan sepanjang kuartal III-2021 senilai Rp 1,08 triliun atau naik 6,1% dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 1,02 triliun. EBITDA naik 9,3% dari Rp 578,3 miliar menjadi Rp 632,1 miliar, lalu EBITDA margin juga sama naik 3% dari 56,5% menjadi 58,2%.

"Proyek migrasi Link Net terus berjalan maju, sekarang kami telah menyelesaikan 55% dari seluruh proyek. Di tengah kondisi operasional yang menantang Link Net mampu membukukan kinerja keuangan yang kuat. Hingga sembilan bulan tahun 2021, secara year on year pendapatan dan EBITDA berhasil tumbuh masing-masing 9,8% dan 14,4%,” ungkap Presiden Direktur dan CEO Link Net Marlo Budiman dalam keterangan tertulis, Selasa (30/11/2021).

Setelah dikurangi beban pokok pendapatan, beban penjualan, beban umum dan administrasi, beban penyusutan dan amortisasi dan ditambahkan pendapatan lain-lain, per September 2021 Link Net menghasilkan laba usaha sebesar Rp 1,02 triliun.

Namun, setelah dikurangi keuangan dan ditambahkan penghasilan keuangan, dan dikurangi beban pajak penghasilan, perusahaan jasa telekomunikasi ini menghasilkan laba tahun berjalan sebesar Rp 687 miliar dengan laba bersih per saham sebesar Rp 250.

Meski demikian, total aset perseroan tercatat naik sebesar 19,1% mencapai Rp 9,29 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 7,79 triliun. Adapun total ekuitas perseroan mencapai sebesar Rp 5,03 triliun, naik sebesar 8,9% dari sebesar Rp 4,62 triliun. Kemudian, total liabilitas perseroan juga tercatat meningkat sebesar 33,9% dari sebesar Rp 3,18 triliun menjadi sebesar Rp 4,25 triliun.

Kinerja Link Net semakin prospektif seiring dengan potensi meningkatnya bisnis perseroan akibat ekonomi yang sudah mulai pulih. Kinerja perseroan pun didukung oleh banyaknya pengguna internet akibat dampak dari pandemi Covid-19. Pada bulan Oktober, Link Net menambah 21.696 home passed ke dalam jaringannya, menjadi 172.576 per akhir Oktober 2021. Di mana, total jaringan perseroan mencapai 2,85 juta hingga Oktober.

Link Net berhasil untuk meningkatkan Average Revenue Per User (ARPU) selama ini. Per September 2021, ARPU perseroan berada pada Rp 349 ribu per bulan dan tetap memimpin industri.

Proyek migrasi Link Net pun terus berlanjut dan sampai dengan akhir November, perseroan telah menyelesaikan 55% dari seluruh proyek. Arus kas operasi Link Net tercatat Rp 1,34 triliun dan posisi kas bersih adalah Rp 426 miliar per September 2021.

Sementara itu, segmen enterprise mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan jumlah pesanan yang meningkat di kuartal III-2021. Di periode tersebut, segmen ini mencatatkan pendapatan Rp 166 miliar atau tumbuh 14,4% secara year on year.

Sedangkan dalam periode sembilan bulan tahun ini bertumbuh 9,8% menjadi Rp 474 miliar. Link Net Enterprise berfokus untuk memperkuat kemitraan dengan bisnis dan organisasi yang mengalami dampak minimum dari pandemi Covid-19, termasuk di dalamnya adalah sektor e-commerce.

