BRI Insurance Raih 3 Penghargaan Bergengsi

Jakarta, Beritasatu.com - BRI Insurance (Brins) berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan mendapat tiga penghargaan bergengsi sekaligus di "Top 20 Financial Institution Awards 2021" yang digelar di Jakarta, Senin, (29/11/2021).

Beberapa penghargaan yang salah satunya merupakan Special Award: The Fastest Growing Company 2021 berhasil diraih Brins untuk kedua kali selama dua tahun berturut-turut sebagai perusahaan yang pesat berkembang di masa pandemi.

CEO Brins, Fankar Umran berterima kasih atas penghargaan yang diberikan.

"Penghargaan kali ini tentunya adalah kebanggaan luar biasa yang membuat kami harus lebih baik. Ini adalah cambuk bagi kami agar terus bekerja keras ke depannya," ujarnya ketika menerima penghargaan.

Kemudian, penghargaan selanjutnya adalah Best of The Best Chief Financial Officer (CFO) kategori General Insurance yang dianugerahi kepada Sony Harsono sebagai Chief Operation & Finance Officer Brins yang menjadi figur penting dalam kesuksesan Brins.

Sony menempati peringkat teratas dari 20 nominasi CFO dalam industri Asuransi Umum Lalu, Brins sebagai perseroan juga menjadi salah satu dari Top 20 Financial Institution di tahun 2021 sebagai The Best Performing General Insurance berdasarkan kinerja tahun 2019 - 2021.

Penghargaan ini tidak lepas dari kinerja cemerlang Brins dalam dua tahun terakhir dalam merespons pandemi.

Hingga Kuartal-III 2021, Premi Bruto Brins tercatat sebesar Rp1,39 triliun. Angka ini naik 21,58% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Rp1,14 triliun. Aset perseroan juga naik 20,23% yoy (year-on-year) atau mencapai Rp 3,49 triliun.

Penghargaan “Top 20 Financial Institution Awards 2020” diberikan berdasarkan hasil rating industri keuangan kepada perusahaan perbankan, asuransi jiwa, asuransi umum, dan multifinance bertajuk “Top 20 Lembaga Keuangan 2021” yang dilakukan oleh The Finance Research yang menilai perusahaan dengan performa labanya tumbuh positif.

Rating ini mengukur performa masing-masing lembaga keuangan dari tiga sektor industri keuangan. Bahan baku utamanya adalah laporan keuangan (audited) dalam tiga tahun atau tiga periode terakhir (2018 – 2020), yang selanjutnya difilter berdasarkan premi bruto dan aset untuk perusahaan asuransi.

