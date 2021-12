Wall Street Terjungkal Akibat Sentimen Omicron

Rabu, 1 Desember 2021 | 07:45 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Ilustrasi bursa saham AS, Wall Street. (Foto: CNBC)

New York, Beritasatu.com - Indeks-indeks acuan Wall Street ditutup melemah pada penutupan perdagangan Selasa (30/11/2021) akibat sentimen Covid varian omicron. The Federal Reserve mempertimbangkan mempercepat proses tapering.

Dow Jones Industrial Average turun 1,86% ke 34.483,72. S&P 500 turun 1,9% ke 4.567. Nasdaq turun 1,55% ke 15.537,69.

Dalam rapat dengan Senat, ketua the Fed Jerome Powell mengatakan laju mengurangi stimulus sebesar US$ 15 miliar per bulan berpotensi dipercepat.

"Saat ini perekonomian sangat kuat dan tekanan inflasi lebih tinggi, sehingga dalam pandangan saya, mempercepat proses tapering cukup layak...mungkin beberapa bulan lebih awal. Hal ini akan dibahas dalam pertemuan the Fed berikut," kata Powell.

CEO Moderna, Stephane Bancel, mengatakan kepada media bahwa vaksin yang ada saat ini tampaknya tidak begitu efektif melawan varian omicron dan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mengembangkan vaksin khusus omicron. Saham Moderna anjlok 4,4% pascapernyataan Bancel tersebut.

Terpisah, Regeneron juga mengatakan obat antibodinya kemungkinan kurang efektif melawan omicron.

Sumber: CNBC.com