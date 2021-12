Harga Minyak Turun 4% Akibat Omicron, OPEC Tahan Produksi

Rabu, 1 Desember 2021 | 07:59 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia pada perdagangan Selasa (30/11/2021) terkoreksi lebih dari 3% akibat kekhawatiran pasar akan varian omicron.

Harga kontrak berjangka minyak mentah jenis Brent turun 3,9% ke US$ 70,57 per barel. Sedangkan harga Texas WTI turun 5,4% ke US$ 66,18 per barel.

CEO Moderna, Stephane Bancel, mengatakan kepada media bahwa vaksin yang ada saat ini tampaknya tidak begitu efektif melawan varian omicron dan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mengembangkan vaksin khusus omicron. Saham Moderna anjlok 4,4% pascapernyataan Bancel tersebut.

Jumat lalu, harga minyak mentah sempat anjlok hingga 12% seiring dengan pasar modal dunia. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran akan varian omicron dapat memicu kembali lockdown di sejumlah negara sehingga roda perekonomian kembali melambat dan permintaan minyak melemah.

Sejumlah negara mulai memberlakukan pembatasan perjalanan. WHO mengatakan omicron memiliki risiko penularan yang lebih tinggi tetapi belum dapat dipastikan apakah varian ini lebih berbahaya dan lebih tahan vaksin.

Akibat perkembangan omicron terkini, OPEC+ menunda rencana menambah produksi 400.000 barel per hari di bulan Januari.

