Bursa Asia Dibuka Bervariasi, Pasar Pantau Varian Omicron

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik dibuka bervariasi pada perdagangan Rabu (1/12/2021). Sebelumnya, Wall Street ditutup melemah akibat sentimen omicron.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,36%, indeks komposit Shanghai datar, Hang Seng Hong Kong naik 0,89%, S&P/ASX 200 turun 0,61%, Kospi Korsel naik 1,03%, Straits Times Singapura naik 0,68%.

Pelaku pasar menantikan hasil survei aktivitas pabrik November yang dilakukan Caixin/Markit.

CEO Moderna, Stephane Bancel, mengatakan kepada media bahwa vaksin yang ada saat ini tampaknya tidak begitu efektif melawan varian omicron dan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mengembangkan dan mendistribusikan vaksin baru.

Indeks-indeks acuan Wall Street ditutup melemah pada penutupan perdagangan Selasa (30/11/2021) akibat sentimen Covid varian omicron. The Federal Reserve mempertimbangkan mempercepat proses tapering.

Dow Jones Industrial Average turun 1,86% ke 34.483,72. S&P 500 turun 1,9% ke 4.567. Nasdaq turun 1,55% ke 15.537,69.

Dalam rapat dengan Senat, ketua the Fed Jerome Powell mengatakan laju mengurangi stimulus sebesar US$ 15 miliar per bulan berpotensi dipercepat.

Harga kontrak berjangka minyak mentah jenis Brent turun 3,9% ke US$ 70,57 per barel. Sedangkan harga Texas WTI turun 5,4% ke US$ 66,18 per barel.

