Rekomendasi Saham Hari Ini: EXCL, MPPA, BWPT dan LPKR

Rabu, 1 Desember 2021 | 09:23 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Rabu (1/12/2021) diproyeksi melanjutkan pelemahan dengan level support di 6.480, 6.392 dan resistance 6.640 dan 6.750.

MNC Sekuritas menjelaskan, IHSG pada perdagangan Selasa (30/11/2021) ditutup terkoreksi 1,1% ke level 6.553. Menurut riset, penguatan IHSG tertahan oleh MA20. Pada hari ini, pergerakan IHSG sedang berada di awal wave [c] dari wave B dan akan lebih terkonfirmasi bila break dari support-nya di 6.480.

"Best case-nya, bila tidak break support maka posisi IHSG dapat berada di awal wave (iii) label merah atau akhir wave (b) di label biru, dengan target penguatan di area 6.580-6.620 kembali," jelas MNC Sekuritas dalam riset harian, Rabu (1/12/2021).

Sementara itu, MNC Sekuritas merekomendasikan para investor untuk cermati saham;

LPKR - Buy on Weakness (148)

LPKR ditutup menguat 3,5% ke level 148 pada perdagangan kemarin (30/11), penguatan LPKR pun sudah menembus MA20-nya. Kami memperkirakan, posisi LPKR saat ini sedang berada di awal wave 3 dari wave (C), sehingga LPKR masih berpotensi melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 142-148

Target Price: 160, 178

Stop loss: below 140

BWPT - Buy on Weakness (81)

Kemarin (30/11), BWPT ditutup terkoreksi 2,4% ke level 81. Kami perkirakan, pergerakan BWPT saat ini sedang berada di akhir dari wave 2 dari wave (C). Hal ini berarti, koreksi BWPT akan relatif terbatas dan berpeluang menguat kembali;

Buy on Weakness: 77-81

Target Price: 90, 99

Stop loss: below 69

MPPA - Spec Buy (488)

Pada perdagangan kemarin (30/11), MPPA ditutup menguat cukup signifikan sebesar 7% ke level 488, pergerakan MPPA diikuti oleh tingginya volume perdagangan. Kami memperkirakan, saat ini MPPA sudah berada di akhir wave (B) dan akan membentuk awal dari wave (C). Hal ini berarti, MPPA berpeluang melanjutkan penguatannya.

Spec Buy: 470-488

Target Price: 570, 670

Stop loss: below 446

EXCL - Buy on Weakness (3,070)

EXCL ditutup menguat 2,3% ke level 3,070 pada perdagangan kemarin (30/11). Posisi EXCL saat ini kami perkirakan sedang berada pada bagian dari wave 5 dari wave (C), sehingga pergerakan EXCL diperkirakan berpotensi melanjutkan penguatannya kembali.

Buy on Weakness: 2,970-3,070

Target Price: 3,270, 3,350

Stop loss: below 2,910.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily