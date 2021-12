Bumi Resources Cetak Laba US$ 63,7 Juta pada Q-3 2021

Rabu, 1 Desember 2021 | 11:42 WIB

Oleh : Gita Rossiana / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Emiten batu bara PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mencatat laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 63,7 juta hingga kuartal III-2021. Nilai ini berbanding terbalik dengan raihan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang merugi US$ 137,3 juta.

Direktur dan Sekretaris Perusahaan Bumi Resources Dileep Srivastava menjelaskan, peningkatan laba bersih ini ditopang oleh pendapatan kotor yang meningkat 35% menjadi US$ 3,75 miliar hingga kuartal III-2021. Sementara hingga kuartal III-2020, Bumi mencatat pendapatan sebesar US$ 2,77 miliar.

"Peningkatan pendapatan dipicu oleh tren peningkatan harga batu bara yang masih berlangsung," jelas Dileep dalam keterangan resmi, Rabu (1/12/2021).

Di tengah pendapatan yang meningkat, beban pokok penjualan perseroan masih terkendali di angka US$ 2,8 miliar. Meskipun saat ini, Bumi Resources harus menghadapi kondisi pandemi, cuaca buruk yang menantang, dan fluktuasi harga minyak. Margin usaha Bumi Resources juga meningkat tiga kali lipat menjadi 20%.

Adapun Bumi Resources berencana melaksanakan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (non-HMETD) atau private placement. Perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia milik keluarga Bakrie tersebut siap menerbitkan sebanyak 103,06 miliar saham baru atau setara 138,76% dari modal disetor sebelum private placement.

“Aksi korporasi itu bertujuan untuk memperbaiki posisi keuangan. Sebab perseroan memiliki modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% dari aset perusahaan,” jelas manajemen.

Private placement dilakukan untuk memenuhi permintaan konversi obligasi wajib konversi (OWK). Perseroan telah menerima permintaan konversi OWK sebanyak 1,85 triliun unit OWK, yang sebagian besar terdiri atas jumlah pokok kewajiban dari permintaan konversi yang diajukan oleh Innovate Capital Pte Ltd sebagai pemegang OWK.

Sesuai rencana, Bumi Resources akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 23 Desember 2021 untuk meminta persetujuan rencana private placement. Harga pelaksanaan belum ditetapkan. Adapun jumlah modal saham perseroan bakal meningkat menjadi sebanyak 177,34 miliar saham dari 74,27 miliar saham. Pemegang saham yang tidak ikut mengambil bagian dalam non-HMETD ini akan terdilusi sebesar 58,12%.

Bumi Resources juga telah memproses pembayaran ke-15 untuk Tranche A sebesar US$ 78,8 juta pada 18 Oktober 2021. Pembayaran kali ini merupakan rekor pembayaran terbesar untuk Tranche A.

Pembayaran ke-15 tersebut mewakili pinjaman pokok sebesar US$ 70,7 juta dan bunga sebesar US$ 8,1 juta. “Pembayaran pada Oktober 2021 ini adalah yang terbesar yang pernah dilakukan atau empat kali lebih banyak dari pembayaran 21 Juli yang sebesar US$ 23,3 juta. Hal ini didukung oleh lonjakan harga batu bara dan berjalannya efisiensi," jelas Dileep.

Dengan dilakukannya pembayaran ini, Bumi Resources telah membayar pinjaman secara keseluruhan sebesar US$ 443,8 juta secara tunai. Pembayaran ini terdiri atas pokok Tranche A sebesar US$ 282,4 juta dan bunga sebesar US$ 161,4 juta, termasuk bunga akrual dan bunga yang belum dibayar (back interest).

"Pembayaran berikutnya atas Tranche A akan dilakukan pada Januari 2022. Kupon PIK dari tanggal 11 April 2018 hingga 18 Oktober 2021 atas Tranche B dan C juga sudah mulai dikapitalisasi," ujarnya.

Sumber: Investor Daily