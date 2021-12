PIDI 4.0 Jadi Showcase Digitalisasi dalam Making Indonesia

Kamis, 2 Desember 2021 | 17:49 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah telah menginisiasi kegiatan pembangunan Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0) sebagai implementasi salah satu prioritas nasional Making Indonesia 4.0. Pembangunan PIDI 4.0 merupakan bukti nyata upaya Indonesia dalam bertansformasi menuju industri 4.0 dengan memperhatikan peningkatan nilai tambah dan kapasitas dalam global value chain.

“Pembangunan PIDI 4.0 sejalan dengan salah satu fokus utama dalam Presidensi G-20 sesuai yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu transformasi digital. PIDI 4.0 diharapkan menjadi showcase kemajuan teknologi digital di Indonesia, khususnya di sektor manufaktur,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada peresmian PIDI 4.0 di Jakarta, Kamis (2/12/2021).

Menko Perekonomian melanjutkan, PIDI 4.0 merupakan solusi satu atap percepatan transformasi menuju industri 4.0 dan salah satu pengungkit digitalisasi di Indonesia. Melalui PIDI 4.0, inovasi dan industrialisasi bisa diintegrasikan. “Hal ini untuk mendukung industri yang saat ini sudah kembali berkembang dan optimisme di sektor ini terus terjaga. PMI juga pernah mencapai 57,2 dalam situasi yang sangat sulit, dan saat ini masih ekspansif. Ini menunjukkan para pelaku industri optimis. Selain itu, dalam 18 bulan terakhir, neraca perdagangan selalu positif,” papar Airlangga.

Presidensi G-20 Indonesia tahun 2022 secara resmi telah di mulai pada 1 Desember 2021. Menko Airlangga menyebutkan tema besar Presidensi G-20 Indonesia yaitu “Recover Together, Recover Stronger”, dengan tiga pilar utama yang meliputi arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi menuju keberlanjutan.

PIDI 4.0 juga akan dikunjungi oleh SHERPA (perwakilan pimpinan negara-negara anggota) G-20 dalam agenda Meeting Sherpa G20 pertama pada 8 Desember 2021. Hal ini menjadi kesempatan bagi Indonesia sebagai negara berkembang pertama yang memimpin G-20. “Indonesia akan menavigasi perkembangan dan mengarahkan perekonomian ke depan, sehingga kita harus menyiapkan ini bersama-sama, termasuk para mitra PIDI 4.0 untuk dapat segera mengisi fasilitas ini,” ujar Menko Perekonomian.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, pembangunan PIDI 4.0 merupakan inisiasi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. “PIDI 4.0 merupakan salah satu legacy Bapak Airlangga di Kementerian Perindustrian RI. Alhamdulillah, meski sempat tertunda akibat pandemi, kita akhirnya dapat melakukan launching fasilitas ini,” ujar Menperin.

Dalam laporannya, Menperin menyampaikan, PIDI 4.0 memiliki dan menjalankan lima pilar untuk mewujudkan visi menjadi solusi satu atap penerapan Industri 4.0. Pertama, sebagai showcase center untuk menunjukan bagaimana teknologi dapat menciptakan efisiensi dan peningkatan produktivitas pada lini produksi. “Showcase ini secara khusus diarahkan untuk industri makanan dan minuman serta otomotif dari industri tier 1 di Indonesia,” papar Menperin.

Pilar kedua adalah capability building yang merupakan sarana peningkatan kompetensi bagi top level management, manager, engineer, dan pekerja dari industri. Pilar Ketiga adalah ekosistem yang membangun dan menyediakan akses ke jaringan eksklusif ekosistem industri 4.0. Selain itu, sebagai rintisan kerja sama untuk ekosistem industri 4.0 dengan melibatkan institusi dari dalam dan luar negeri, mulai dari industri user, technology provider, service provider, akselerator, institusi pendidikan, dan lembaga litbang.

Pilar keempat, adalah delivery center untuk pendampingan bagi perusahaan dalam proses transformasi, dari tahap discovery hingga tahap pengembangan (scale up) melalui layanan field and forum serta portal Do It Yourself (DIY) untuk selfhelp bagi perusahaan industri. Sedangkan pilar kelima adalah engineering dan AI Center yang menyelenggarakan dua kegiatan utama terkait, yaitu research brokerage dan testbed.

Sumber: BeritaSatu.com