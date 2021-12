Wall Street Rebound, Omicron Masih Jadi Fokus Investor

Jumat, 3 Desember 2021 | 07:56 WIB

New York, Beritasatu.com - Indeks-indeks acuan Wall Street berbalik menguat pada perdagangan Kamis (2/12/2021), setelah sempat tumbang akibat sentimen omicron.

Dow Jones Industrial Average naik 1,82% ke 34.639,79. S&P 500 naik 1,42% ke 4.577,1. Nasdaq naik 0,83% ke 15.381,32.

Saham maskapai, kasino, dan energi memimpin kenaikan Kamis. Delta Air Lines naik 9,3%, MGM Resorts naik 7,7%, Hilton Worldwide naik 7,4%, Norwegian Cruise Line naik 7,7%, Wynn Resorts naik 8,2%, Occidental Petroleum naik 2,4%, dan Baker Hughes naik 2,5%.

Boeing naik 7,5% setelah Pemerintah Tiongkok kembali mengizinkan 737 Max terbang.

Investor terus mencermati varian omicron setelah kasus pertama ditemukan di California dan kasus kedua di Minnesota. Pemerintah AS meminta dunia usaha melanjutkan proses vaksinasi, meskipun mandat vaksinasi dihentikan sementara oleh pengadilan. AS juga memperketat pembatasan perjalanan dengan mewajibkan pendatang ke AS dites Covid-19 24 jam sebelum berangkat.

Pasar juga mencermati kemungkinan the Federal Reserve mempercepat proses tapering. Sebelumnya, Ketua the Fed Jerome Powell mengatakan rencana mempercepat tapering akan dibahas pada pertemuan the Fed bulan Desember.

