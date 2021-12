Melemah, Bursa Eropa Masih Dihantui Omicron

Jumat, 3 Desember 2021 | 08:14 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

London, Beritasatu.com - Kekhawatiran akan varian omicron masih menghantui bursa Eropa yang ditutup melemah pada perdagangan Kamis (2/12/2021).

Indeks Stoxx600 turun 1,15%, DAX Jerman turun 1,35%, FTSE Inggris turun 0,55%, CAC Prancis turun 1,25%, FTSE MIB Italia turun 1,39%.

Bursa Eropa bergerak fluktuatif sepanjang pekan ini. Investor terus memantau perkembangan Covid-19 varian omicron, yan ditemukan pertama kali di Afrika Selatan dan terus menyebar ke AS, Jerman, dan Inggris.

CDC AS Rabu lalu memastikan temuan omicron pertama di California dan kedua di Minessota pada Kamis. AS memperketat pembatasan perjalanan dengan mewajibkan pendatang ke AS dites Covid-19 24 jam sebelum berangkat.

Menurut data WHO, sedikitnya ada 23 negara yang telah melaporkan kasus omicron, dan jumlah itu diperkirakan terus bertambah.

Sentimen pasar modal juga dipengaruhi inflasi tinggi dan rencana the Fed mempercepat proses tapering.

Sumber: CNBC.com