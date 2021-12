Harga Minyak Mentah Naik Setelah OPEC Tahan Kebijakan

Jumat, 3 Desember 2021 | 08:41 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia naik pada perdagangan Kamis (2/12/2021) setelah rapat OPEC+ mempertahankan kenaikan produksi sebesar 400.000 barel per hari bulan Januari.

Meski demikian, putusan ini tidak tetap karena "rapat masih berlangsung". Hal ini berarti keputusan OPEC dapat berubah tergantung kondisi pasar.

Harga minyak mentah Brent naik 1,16% ke US$ 69,67 per barel. West Texas Intermediate atau WTI naik 1,4% ke US$ 66,5 per barel.

Harga minyak mentah Brent sudah terkoreksi US$ 10 sejak minggu lalu ketika varian omicron mulai menyebar.

Rapat OPEC membahas kemungkinan mengeluarkan cadangan minyak lebih besar ke pasar atau mengurangi persediaan di tengah kekhawatiran Covid-19 varian omicron. Isu lain yang dibahas adalah rencana AS mengeluarkan cadangan minyak strategis dan kemungkinan Iran kembali ke pasar minyak.

Sumber: CNBC.com