Bursa Asia Mixed, Sentimen Omicron Masih Dominan

Jumat, 3 Desember 2021 | 08:49 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik dibuka bervariasi pada perdagangan Jumat (3/12/2021). Investor terus memantau perkembangan omicron.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,05%, indeks komposit Shanghai naik 0,07%, Hang Seng Hong Kong turun 0,65%, S&P/ASX 200 naik 0,25%, Kospi turun 0,1%, Straits Times Singapura turun 0,11%.

Di AS, indeks-indeks acuan Wall Street berbalik menguat pada perdagangan Kamis (2/12/2021), setelah sempat tumbang akibat sentimen omicron.

Dow Jones Industrial Average naik 1,82% ke 34.639,79. S&P 500 naik 1,42% ke 4.577,1. Nasdaq naik 0,83% ke 15.381,32.

Di Eropa, indeks Stoxx600 turun 1,15%, DAX Jerman turun 1,35%, FTSE Inggris turun 0,55%, CAC Prancis turun 1,25%, FTSE MIB Italia turun 1,39%.

Investor terus mencermati varian omicron setelah kasus pertama ditemukan di California dan kasus kedua di Minnesota.

Harga minyak mentah dunia naik pada perdagangan Kamis (2/12/2021) setelah rapat OPEC+ mempertahankan kenaikan produksi sebesar 400.000 barel per hari bulan Januari.

Harga minyak mentah Brent naik 1,16% ke US$ 69,67 per barel. West Texas Intermediate atau WTI naik 1,4% ke US$ 66,5 per barel.

Sumber: CNBC.com