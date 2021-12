Dalam Sepekan, Sinar Mas Land Raih 8 Penghargaan Bergengsi

Jumat, 3 Desember 2021 | 18:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sinar Mas Land kembali sukses menorehkan prestasi di tingkat nasional melalui ajang Indonesia Property Awards 2021 dan di tingkat internasional pada ajang World Branding Awards 2021. Kedua penghargaan bergengsi ini berhasil diraih oleh perusahaan dalam waktu satu minggu.

Pada ajang Indonesia Property Awards 2021, Sinar Mas Land berhasil meraih penghargaan tertinggi dalam kategori Best Developer dan enam kategori lainnya yaitu Best Green Development untuk BSD City, Best Housing Development untuk klaster terbaru Kiyomi dari The Zora, Best Condo Development (Greater Jakarta) untuk Upper West BSD City, Best Mixed Use Development untuk Southgate Residence, Best Industrial Estate untuk GIIC – Kota Deltamas, dan Special Recognition for Sustainable Design & Construction.

Acara penganugerahan ini diikuti oleh 37 pengembang properti terbaik di Indonesia dan dilaksanakan secara hybrid di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta pada Selasa (30/11/2021).

Managing Director President Office Sinar Mas Land Dhony Rahajoe mengucapkan terima kasih kepada Indonesia Property Awards 2021 yang telah memberikan apresiasi dan penghargaan tertinggi kepada Sinar Mas Land.

“Gelar Best Developer diraih atas upaya perusahaan dalam memberikan performa terbaik sepanjang tahun ini, khususnya di tengah pandemi Covid-19 yang sudah memasuki tahun kedua. Sinar Mas Land juga berkomitmen untuk selalu menerapkan visi sustainability ke dalam setiap pembangunan proyeknya,” ungkap Dhony, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Jumat

Dari tujuh kategori penghargaan yang diraih Sinar Mas Land dalam Indonesia Property Awards 2021, empat kategori di antaranya yakni Best Developer, Best Green Development, Best Mixed Use Development, dan Best Industrial Estate Development terpilih untuk mewakili Indonesia dalam ajang “The 16th PropertyGuru Asia Property Awards Grand Final 2021 Virtual Gala” yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2021 mendatang.

Indonesia Property Awards merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh PropertyGuru sejak tahun 2015.

Pada tanggal 25 November 2021 lalu, Sinar Mas Land juga berhasil mendapat penghargaan prestisius Brand of the Year dalam kategori Property Developer Indonesia pada ajang World Branding Awards 2021 yang digelar secara virtual. Acara penganugerahan tersebut diselenggarakan oleh organisasi nirlaba World Branding Forum yang berbasis di London, menominasikan lebih dari 5.300 merek dari 60 negara dalam berbagai kategori.

“Kami sangat bangga dapat memenangkan penghargaan pada ajang World Branding Awards 2021. Hal ini tidak lepas dari kepercayaan dan loyalitas seluruh konsumen terhadap brand Sinar Mas Land. Penghargaan ini akan menjadi motivasi kami untuk terus bertumbuh dan berkembang melahirkan karya-karya yang inovatif serta prestisius ke depannya,” ungkap Managing Director Business Development Sinar Mas Land Alim Gunadi.

Sinar Mas Land berhasil meraih penghargaan di kancah internasional ini setelah melalui tiga penilaian di antaranya brand valuation, riset pasar konsumen, dan pemilihan oleh publik secara daring.

