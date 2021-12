Pengungkapan Informasi ESG Perbankan Belum Komprehensif

Jumat, 3 Desember 2021 | 19:02 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Bumi Global Karbon (BGK) telah menyelesaikan peninjauan atas pengungkapan faktor Environmental, Social, Governance (ESG) pada laporan keberlanjutan perbankan nasional yaitu bank BUKU IV, III, II periode 2018-2019 sesuai dengan pedoman 33 faktor materialitas ESG Bumi Global Karbon.

"Hasilnya untuk periode 2019, seluruh sampel yang dipilih yakni 21 bank sudah menerbitkan laporan keberlanjutan

dalam tenggang waktu 6 bulan," demikian laporan berjudul Analisa Praktik Pengungkapan Environmental, Social,

Governance (ESG) Perbankan Nasional Periode 2018 dan 2019 yang diterbitkan Bumi Global Karbon seperti dikutip Beritasatu.com, Jumat (3/11/2021).

Bumi Global Karbon melihat bahwa kebanyakan dari perbankan menerbitkan Laporan Keberlanjutan bersamaan dengan laporan tahunan (95%), atau selang 1 bulan dari tanggal laporan tahunan (5%). "Secara keseluruhan pengungkapan informasi ESG dari bank belum cukup komprehensif sesuai dengan 33 faktor materialitas ESG BGK," tulis laporan itu.

Secara rata-rata, peningkatan pengungkapan tertinggi terdapat pada aspek governance. Adapun tingkat ketepatan waktu pelaporan pada 2019 turut meningkat dibandingkan dengan tahun 2018.

Dalam peninjauan pengungkapan ESG ini BGK menganalisis laporan keberlanjutan untuk tahun finansial Desember 2018 dan Desember 2019. Laporan-laporan ini diterbitkan oleh 21 sampel bank untuk 2019 dan 18 sampel bank untuk 2018 dari total 118 bank yang diambil berdasarkan publikasi laporan keberlanjutan di website official masing-masing bank. Periode penerbitan laporan keberlanjutan 2019 adalah bulan Januari sampai Oktober 2020.

Untuk setiap bank, peninjauan pengungkapan ESG fokus pada apakah bank sudah menerbitkan laporan keberlanjutan;

kapan laporan keberlanjutan diterbitkan, apakah laporan keberlanjutan melalui proses assurance pihak ketiga independen; pengungkapan bank berdasarkan penilaian 33 faktor materialitas ESG; bagaimana bank mempersiapkan laporan keberlanjutan dan seberapa terinci informasi yang sudah diungkapkan dalam dalam laporan sesuai Standar Global Reporting Initiative (GRI)

Dalam laporan tersebut disebutkan rekomendasi BGK berfokus pada pengungkapan terkait faktor GHG emission dan CSR hutan, proses assurance laporan oleh pihak ketiga independen, keterlibatan dewan pimpinan dalam isu ESG, dan tuntunan kepada bank.

Adapun 33 faktor materialitas ESG adalah environmental terdiri 11 faktor yaitu GHG Emissions, GHG Intensity, Energy Consumption, Level of Energy Intensity, Energy Mixture, Water Consumption, Environmental Policies, Procedures

and Processes, Climate Board of Directors (BOD) Oversight, Climate Senior Management Oversight, Climate Investment Assessment & Management, CSR in Forestry.

Social terdiri dari 11 faktor yaitu Ratio of CEO Salary, Gender Salary Ratio, Employee Turnover Percentage, Gender Diversity Percentage, Temporary Employment Ratio, Non Discrimination, Rate of Injury, Occupational Health and Safety, Child and/or Forced Labor, Human Rights, CSR in Social Community.

Governance terdiri dari 11 faktor yaitu Board Members Diversity, Board Members Independence, Sustainability Monetary Incentives, Collective Bargaining Agreements and Protocols, Third Party Code of Conduct, Ethics & Anti-Corruption Compliance, Data Privacy and Protection, Sustainability Reports, Disclosure Mechanisms, Independent Assurance, Tax Transparency.

Sumber: BeritaSatu.com