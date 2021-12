HCML Teken 3 Transaksi Jual-Beli Gas Selama Gelaran IOG 2021

Jumat, 3 Desember 2021 | 21:16 WIB

Oleh : Amrozi Amenan / FER

Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) menandatangani jual-beli gas produksi Lapangan MAC dalam acara The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG 2021) di Bali. (Foto: Istimewa)

Denpasar, Beritasatu.com - Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) menandatangani tiga transaksi jual-beli gas bumi produksi Lapangan MAC dalam acara The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG 2021) yang digelar di Bali pada 29 November–2 Desember 2021.

General Manager HCML, Kang An mengatakan ada tiga pembeli gas Lapangan MAC, yakni PT Petrokimia Gresik, PT Inti Alasindo Energy dan PT Bayu Buana Gemilang. Transaksi jual-beli gas ini sebagai salah satu bagian dari kontinuitas bisnis perusahaan sekaligus upaya untuk memenuhi kebutuhan gas nasional di Indonesia.

"Kita berharap produktivitas HCML akan terjaga agar tetap bisa memenuhi visinya, yakni menjadi produsen gas terbesar di Jawa Timur dan operator pilihan di Indonesia. Serta memenuhi misi yakni memberikan nilai lebih kepada para pemangku kepentingan melalui kegiatan operasi yang unggul dalam bisnis minyak dan gas bumi, dengan berkomitmen kuat pada nilai etika, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup," kata Kang An, Jumat (3/12/2021).

Selain penandatanganan perjanjia jual beli gas, dalam eksibisi tahunan itu HCML juga berhasil meraih penghargaan untuk beberapa kategori.



"Raihan penghargaan ini merupakan simbol kerja keras dan pengakuan dari pemerintah dalam hal ini SKK Migas atas upaya-upaya perbaikan dan peningkatan yang terus-menerus dilakukan HCML diberbagai bidang dalam menjalankan operasinya. Semoga ini menjadi motivasi, acuan atau ukuran bagi kami demi memastikan semua yang sudah baik untuk dipertahankan dan bahkan wajib ditingkatkan terus," pungkas Kang An.

