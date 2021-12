Lippo Karawaci Jual Unit DIRE ke Investor Jepang Rp 708 M

Sabtu, 4 Desember 2021 | 09:57 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) melalui anak usaha tidak langsung, Bridgewater International Ltd (BWI) menjual 874,91 juta unit kepemilikan atau setara dengan 11,4% saham pengelola Dana Investasi Real Estate (DIRE), Lippo Malls Indonesia Retail Trust (LMIRT) kepada Tokyo Century Corp (TCC). Penjualan terjadi di harga 67,37 juta dolar Singapura atau Rp 708,01 miliar.

"Transaksi ini akan memperkuat neraca serta meningkatkan kas perseroan,” kata Corporate Secretary Lippo Karawaci Murni Nurdini dalam keterangan resmi yang dikutip, Sabtu (3/12).

Setelah penjualan tersebut, BWI masih memiliki 3,6 miliar lembar saham kepemilikan di LMIR Trust, setara 46,97%, dari yang sebelumnya 58,37%. Sementara Lippo Karawaci masih menjadi pemegang saham pengendali LMIR Trust, dengan kepemilikan tidak langsung 3,63 miliar atau setara 47,29% melalui BWI dan LMIRT Management. Penjualan ini akan menyebabkan dekonsolidasi LMIRT dari Lippo Karawaci, karena kepemilikan perseroan turun di bawah 50% dari yang sebelumnya 58,69%.

LMIR Trust merupakan Real Estate Investment Trust (REIT) yang melantai di bursa Singapura (SGX). LMIRT memiliki portfolio dengan valuasi 1,79 miliar dolar Singapura atau setara Rp 18 triliun yang terdiri dari 29 properti tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Sulawesi. Beberapa properti yang dimiliki oleh LMIRT adalah Lippo Mall Puri, Lippo Mall Kemang, dan Lippo Mall Kuta.

Untuk informasi, BWI merupakan perusahaan didirikan dan berdomisili di Seychelles, negara kepulauan di Samudera Hindia sebagai penjual unit LMIRT, di mana BWI merupakan anak perusahaan yang secara tidak langsung dimiliki Lippo Karawaci. Pihak pembeli unit LMIRT ialah Tokyo Century Corporation, perusahaan investasi asal Jepang dengan aset US$ 50 miliar. Adapun LMIRT adalah suatu Dana Investasi Real Estate (DIRE) yang didirikan pada 8 Agustus 2007 berdasarkan hukum Singapura dan tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Singapura (SGX) sejak 19 November 2007.

Berdasarkan laporan keuangan per September 2021, LMIRT mencetak pendapatan sebesar 124,2 juta dolar Singapura atau Rp 1,3 triliun atau setara 11,9% dari total pendapatan Lippo Karawaci. Adapun, pendapatan Lippo Karawaci selama 9 bulan pertama tahun 2021 naik 44,2% year on year (YoY) menjadi Rp 10,95 triliun. Kemudian pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi atau earning before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) naik sebesar 84% seiring dengan pertumbuhan bisnis yang kian membaik.

Sumber: Investor Daily