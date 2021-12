Harga Kripto Bitcoin Anjlok, Ini Penyebabnya

Senin, 6 Desember 2021 | 07:49 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro, Grace Eldora Sinaga / FMB

New York, Beritasatu.com - Harga kripto bitcoin sempat anjlok hingga 17% dalam 24 jam terakhir, tetapi kini mulai stabil di bawah kisaran US$ 50.000.

Pagi ini, bitcoin melemah 1,12% ke US$ 48.818,62. Ethereum naik 0,57% ke US$ 4.139,88. XRP turun 6,25% ke US$ 0,79. Litecoin turun 7,76% ke US$ 152,3.

Sabtu lalu, bitcoin sempat anjlok ke US$ 43.000 dari US$ 57.000 pada hari Jumat.

Indikator utama Wall Street semuanya berakhir di zona merah pada perdagangan hari terakhir pekan lalu, di tengah melemahnya saham teknologi dan ketakutan akan varian baru omicron.

BACA JUGA Tersungkur Lagi, Bitcoin Ternyata Rawan Risiko Sistemik

"Aset digital terkoreksi oleh risiko omicron dan ekspektasi dari the Federal Reserve yang akan melakukan tapering lebih cepat," kata Martha Reyes, direktur riset di broker dan pertukaran aset digital Bequant, akhir pekan lalu.

Reyes mengatakan penurunan nilai bitcoin, yang memang rentan terhadap fluktuasi tajam, tidak sepenuhnya mengejutkan. Sejak akhir November 2021, bitcoin terjebak dalam fluktuasi, sementara beberapa investor ingin melepas investasinya.

COO ARK36.com Anto Paroian mengatakan tingkat harga saat ini tidak terduga. Hanya beberapa minggu setelah mata uang itu mencatat rekor US$ 68.363, lalu jatuh dan berulang kali gagal lagi melewati level US$ 60.000.

Kripto mulai jatuh karena investor melarikan diri ke obligasi pemerintah, sehingga mendorong imbal hasil (yield) 10 tahun lebih rendah. Ketika sentimen memburuk di saham teknologi, para investor juga mulai melepas kripto mereka.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com, AFP