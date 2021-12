Bursa Eropa Naik di Tengah Volatilitas Bitcoin

Selasa, 7 Desember 2021 | 05:36 WIB

London, Beritasatu.com— Bursa Eropa ditutup menguat pada Senin (6/12/2021) karena investor memantau perkembangan di varian Covid-19 omicron dan volatilitas bitcoin.

Pan-European Stoxx 600 ditutup naik sekitar 1,4%, dengan saham perjalanan dan liburan melonjak 4,1% memimpin kenaikan. Hampir semua sektor dan bursa utama di teritori positif.

Sementara bursa Asia Pasifik turun pada Senin karena investor memantau fluktuatif harga bitcoin setelah turun tajam selama akhir pekan.

Adapun harga minyak melonjak 2,8% pada perdagangan sore di Eropa setelah sebagian besar jatuh pekan lalu karena ketidakpastian Covid-19 dan rencana OPEC+ meningkatkan produksi pada Januari.

Di Amerika Serikat, bursa saham menguat setelah melemah pekan lalu karena investor membuang ekuitas di tengah kekhawatiran varian baru omicron dan langkah Federal Reserve (The Fed) memperketat kebijakan. Setidaknya 15 negara bagian AS telah mendeteksi varian virus corona omicron.

Penjualan besar-besaran saham teknologi Jumat lalu meluas ke mata uang kripto. Harga bitcoin anjlok pada akhir pekan. Bitcoin diperdagangkan sekitar US$ 57.000 pada Jumat pagi (3/12/2021), tetapi pada Sabtu (4/12/2021) turun menjadi US$ 43.000. Pada Minggu (5/12/2021), cryptocurrency terbesar di dunia ini mulai bangkit, tetapi masih diperdagangkan di bawah level psikologis US$ 50.000.

Di sisi data di Eropa, pesanan industri Jerman jatuh 6,9% (bulan ke bulan) pada Oktober, jauh di bawah perkiraan konsensus 0,5%, karena lemahnya permintaan asing.

Indeks Sentix zona euro untuk Desember turun menjadi 13,5 dari 18,3 pada November, karena ketidakpastian varian baru Covid-19 dan pembatasan.

Dalam pergerakan harga saham, perusahaan logistik Polandia InPost naik 9,5% setelah beberapa eksekutifnya membeli sejumlah besar saham.

Di bagian bawah indeks blue chip Eropa, saham Just Eat Takeaway turun 4,6%.

Sumber: CNBC