Harga Minyak Rebound karena Kekhawatiran Omicron Memudar

Selasa, 7 Desember 2021 | 07:50 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik hampir 5% pada Senin (7/12/2021) di tengah harapan varian baru virus corona Omicron tidak terlalu merusak ekonomi mengingat gejalanya tergolong ringan. Kenaikan minyak juga karena beberapa negara anggota OPEC mengisyaratkan kepercayaan pasar.

Harga minyak mentah Brent naik US$ 3,20, atau 4,6%, menjadi US$ 73,08 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate Amerika Serikat (AS) WTI menguat US$ 3,23, atau 4,9%, menjadi US$ 69,49 per barel.

Laporan di Afrika Selatan mengatakan kasus Omicron hanya menunjukkan gejala ringan. Selain itu, pejabat tinggi penyakit menular AS, Anthony Fauci, mengatakan varian Omicron hingga kini tidak menimbulkan tingkat keparahan besar.

Adapun Gedung Putih pada Senin mengatakan tengah mempertimbangkan melarang warga negara asing dari delapan negara Afrika selatan memasuki AS.

"Semua berita utama bullish hari ini," kata analis Price Futures Group, Phil Flynn.

Patokan minyak global Brent telah meningkat 38% tahun ini, didukung pembatasan produksi yang dipimpin kelompok produsen OPEC+, meskipun telah jatuh dari level tertinggi 3 tahun di atas US$ 86 pada Oktober.

Menteri Perminyakan Irak Ihsan Abdul-Jabbar memperkirakan harga minyak akan mencapai lebih US$ 75. "OPEC sedang mencoba mengendalikan pasar energi secara positif," kata dia dikutip kantor berita negara INA.

Arab Saudi pada Minggu (5/12/2201) menaikkan harga jual resmi Januari untuk semua kadar minyak mentah yang dijual ke Asia dan Amerika Serikat hingga 80 sen dari bulan sebelumnya.

OPEC+, pekan lalu memutuskan terus meningkatkan pasokan bulanan sebesar 400.000 barel per hari (bph) pada Januari, bahkan setelah penurunan harga yang didorong kekhawatiran Omicron.

Minyak juga didukung oleh berkurangnya prospek kenaikan ekspor minyak Iran setelah pembicaraan tidak langsung AS-Iran tentang penyelamatan kesepakatan nuklir 2015 terhenti pekan lalu.

Sumber: CNBC