Moduit Raih Penghargaan Inovasi Reksa Dana dari BIFA

Selasa, 7 Desember 2021 | 20:24 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

PT Moduit Digital Indonesia (Moduit), perusahaan fintech wealth management terintegrasi, menerima penghargaan dari Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2021 kategori “The Most Innovative Mutual Fund Wealth-Tech”, Selasa 7 Desember 2021. (Foto: Ist)

Jakarta, Beritasatu.com – PT Moduit Digital Indonesia (Moduit), perusahaan fintech wealth management terintegrasi, menerima penghargaan dari Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2021 kategori “The Most Innovative Mutual Fund Wealth-Tech”. Penghargaan ini diberikan kepada Moduit karena dinilai ikut berkontribusi dengan berbagai inovasi dalam bidang industri reksa dana.

Moduit menjadi pilihan para anggota dewan Bisnis Indonesia Financial Award 2021 karena dinilai sebagai perusahaan teknologi finansial yang memfasilitasi transaksi reksa dana dengan pengalaman dari para profesional selama lebih 15 tahun di industri wealth management. Moduit juga telah terdaftar sebagai APERD, PI, dan APPE. Dengan berbagai pengalaman itu, Moduit dianggap memiliki rekam jejak yang baik.

Sementara itu, Moduit memiliki fitur yang prospektif dalam mendorong pertumbuhan investasi produk pasar modal, khususnya reksa dana. Karena itu, selama 2021, tanpa dukungan pemasaran, Assets Under Advisory (AUA) Moduit tumbuh lebih dari 40% dengan rata-rata ukuran tiket untuk klien business to customer (B2C) mencapai USD 4.600 per klien. Jumlah Mitra Penasihat Moduit juga tumbuh sebesar 74%, yang rata-rata menangani portofolio sebesar USD 60.000 per klien.

Menurut Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi Sukamdani, tekanan pandemi Covid-19 memberikan beban yang besar bagi perekonomian di Indonesia. Sehingga setiap industri yang ada, menerima pengaruh dari efek pandemi tersebut. Penghargaan dalam ajang BIFA 2021 ini melihat sejauh mana industri tersebut tetap bertahan dan tumbuh, bahkan memberikan kontribusi inovasinya bagi publik.

“Pandemi memberikan tekanan finansial ke semua industri. Ini semua berdampak langsung dan tidak langsung ke industri finansial. Namun, terdapat perkembangan teknologi digital yang mengubah pelayanan dengan mengubah cara. Karenanya, Bisnis Indonesia juga memberikan penghargaan untuk fintech. Juga mendorong agar perusahaan fintech lebih berperan dalam bidangnya,” tutur Hariyadi dalam pembukaan BIFA 2021, Selasa (7/12/2021).

Ia berharap penghargaan yang telah didapat oleh berbagai perusahaan tersebut dapat mendorong pelayanan finansial di Indonesia dan mengakselerasi berbagai kebutuhan dalam tekanan pandemi. “Semoga penghargaan ini dapat mendorong pelayanan finansial di Indonesia,” ujarnya. Hariyadi juga berharap, perusahaan-perusahaan yang tertekan pandemi, dapat meningkatkan inovasinya untuk menjadi lebih baik dan berkontribusi pada publik luas.

Dalam sambutannya, Chief Marketing Officer Moduit Stefanus Adi Utomo menghaturkan rasa syukur atas penghargaan yang diterima Moduit pada masa pandemi ini. Menurutnya penghargaan ini ialah bentuk apresiasi yang tinggi bagi perkembangan fintech investasi di Indonesia. Dengan penghargaan ini, ia berkomitmen bahwa Moduit akan terus melakukan inovasi untuk publik.

“Saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada panel redaksi Bisnis Indonesia Group yang telah memberikan kehormatan dan apresiasi kepada Moduit untuk mendapatkan award ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung kami dan mempercayai kami sejak hari pertama, para nasabah kami, para karyawan Moduit, mitra Moduit Advisor, mitra Manajer Investasi, dan sekuritas dan juga kepada para investor kami”

Penghargaan yang diberikan ini, kata Stefanus, dapat memberikan dorongan yang besar bagi perkembangan yang akan dilakukan Moduit pada tahap selanjutnya. Moduit juga berkomitmen untuk menjadi katalisator masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan melalui perkembangan startup fintech wealth management.

“Inovasi yang telah kami lakukan ialah buah kerja keras dan buah kerja cerdas dari semua pihak yang selalu mempercayai dan mendukung kami. Sebagai startup fintech wealth management yang percaya bahwa setiap orang berhak sejahtera, penghargaan ini tentunya akan menambah semangat kami untuk terus berinovasi, memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah sehingga kami bisa mewujudkan visi kami sebagai pintu gerbang kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

