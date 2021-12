Le Parc at Thamrin Nine, Apartemen Khusus Kalangan Sultan

Selasa, 7 Desember 2021 | 23:36 WIB

Le Parc at Thamrin Nine. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Sebuah apartemen di pusat Jakarta mendadak viral. Hunian ini menjadi viral lantaran harganya yang hanya sesuai dengan kocek para sultan alias crazy rich Indonesia. Hunian itu adalah apartemen super mewah, Le Parc at Thamrin Nine, yang dibanderol dengan harga mulai dari puluhan miliar rupiah.

Penampakan hunian super mewah inipun terekam dalam kanal youtube Ghifari Fachrezi. Video yang diunggah itu telah ditonton lebih dari 10.000 kali. Dia mengajak penonton melihat isi dari show unit Le Parc at Thamrin Nine, tepatnya unit di Townhomes, apartemen tiga lantai dengan tiga tempat tidur dan satu game room.

"Saya sekarang berada di salah satu unitnya, yang luasnya, bayangkan saja, 660 meter persegi,” kata pemilik akun Ghifari Fachrezi, dikutip Beritasatu.com, Selasa (7/12/2021).

Ghifari Fachrezi mengaku takjub saat memasuki foyer atau ruang tamu, yang sangat luas dan mewah. Dari plafon yang tingginya mencapai 3,5 meter, hingga penghuni bisa leluasa memasang chandelier (lampu gantung) yang cantik hingga menambah kesan mewah. "Selain mewah, ini juga menandakan rumah ini siap menyambut tamu-tamu kehormatan,” ujar Ghifari.

Ruang tamu mewah itu juga dilengkapi powder room mewah dan cantik dilengkapi dengan closet duduk, wastafel, serta cermin. Begitu juga ruang dining yang berkesan wah. Selain sangat luas, kesan mewah juga didapat dari lantainya yang berupa white marble.

"Lantai marmer ini diimpor langsung dari Yunani, jadi ini cantik banget, udah spek-nya sultan," ujarnya.

Kemewahan ala sultan juga didapati saat menyambangi living room yang luas dan mewah namun tidak meninggalkan kesan homey. Area dapur pun serupa, sangat mewah, cantik dan dilengkapi dengan peralatan kompor, oven dan kulkas dengan spesifikasi tinggi yang biasa digunakan di hotel bintang 5. Lantai dan meja dapurnya pun beralaskan marmer yang dimpor langsung dari Yunani.

Lantai lower ground bisa berupa basement dimana penghuni bisa langsung memarkirkan kendaraan. Di show unit, lantai basement dijadikan sebagai ruang entertainment. Sementara, lantai tiga berisi tiga kamar, masing-masing dilengkapi dengan kamar mandi yang merupakan salah satu kriteria hunian mewah dan luas dilengkapi dengan wardrobe yang besar. Untuk kamar utama sangat high spec, seperti kamar hotel bintang 5.

"Dilengkapi dengan kamar mandi yang super mewah. Inilah luxury life, cantik banget. Main bedroom dilengkapi dengan walking closet yang luas dan mewah. Buat yang mencari apartemen mewah, Le Parc at Thamrin Nine bisa jadi opsi utama,” pungkasnya.

Le Parc at Thamrin Nine memang memberikan berbagai kemewahan yang tidak didapatkan di tempat lain. Le Parc at Thamrin Nine menyajikan pilihan unit dengan luasan yang besar dan tipe unit yang bervariasi, besarannya dari 193 meter sampai dengan 1,693 meter persegi. Tiap apartemen dirancang sedemikian rupa untuk dapat memberikan kenikmatan hidup yang sesuai dengan pilihan dari penghuninya.

Pemilik apartemen dapat memilih tipe unit satu, dua, sampai tiga lantai. Selain itu, terdapat pula apartemen yang memiliki kolam renang pribadi di ruang keluarga ataupun di atas rooftop. Jika tidak membutuhkan kolam renang pribadi, maka terdapat juga pilihan taman terbuka dan garasi pribadi yang ada di dalam unit apartemen.

Le Parc at Thamrin Nine dirancang oleh WATG (Wimberly, Allison, Tong & Goo) Hawaii, yang juga merupakan arsitek dari resort-resort terkemuka di dunia, salah satunya adalah The Mansion di MGM Hotel Las Vegas, yang merupakan asal inspirasi dari hunian super mewah di Thamrin Nine.

