Bursa Eropa Melonjak Ditopang Data Industri Jerman

London, Beritasatu.com— Bursa Eropa ditutup menguat tajam pada Selasa (7/12/2021) karena investor merespons perkembangan terbaru terkait varian Covid-19 omicron serta data industri Jerman.

Pan-European Stoxx 600 ditutup menguat 2,5%, dengan saham teknologi bertambah 5,6% memimpin kenaikan karena semua sektor dan bursa utama di wilayah positif.

Kepala Penasihat Medis Gedung Putih Dr. Anthony Fauci pada Minggu (5/12/2021) mengatakan bahwa data awal mengenai varian omocron menunjukkan dampaknya tidak seburuk dibayangkan. Namun ia memperingatkan diperlukan lebih banyak informasi untuk memahaminya sepenuhnya.

Sementara investor juga mempertimbangkan kemungkinan bank sentral AS, Federal Reserve (the Fed) menghapus kebijakan pelonggaran pandemi dan menaikkan suku bunga lebih cepat dari yang dijadwalkan. Sejumlah pejabat Fed menyarankan bank sentral kemungkinan akan memutuskan mengurangi stimulus menjadi US$ 30 miliar per bulan pada pertemuan Desember minggu depan.

Di sisi data Eropa, output industri Jerman Oktober tumbuh 2,8% dari bulan sebelumnya, Kantor Statistik Federal mengatakan Selasa setelah terkontraksi minus 0,5% pada September.

Sebuah jajak pendapat Reuters telah memproyeksikan kenaikan 0,8% Oktober. Namun, output keseluruhan tetap 6,5% lebih rendah dari Februari 2020, sebelum pembatasan pandemi.

Namun, lembaga penelitian ekonomi ZEW mengungkapkan bahwa sentimen investor Jerman menurun pada Desember karena gelombang keempat Covid-19 dan penyumbatan rantai pasokan di bidang manufaktur mengurangi prospek pertumbuhan. Indeks sentimen ekonomi ZEW turun menjadi 29,9 dari 31,7 pada November.

Dalam pergerakan harga saham, Volkswagen dan Porsche melonjak setelah laporan Handelsblatt mengatakan keluarga Porsche dan Piech mempertimbangkan untuk menjual sebagian saham VW mereka untuk membeli sejumlah besar saham Porsche. Volkswagen melonjak 8,6% dan Porsche naik 8,5%.

Di bagian bawah indeks, AstraZeneca tergelincir 1,7% setelah Jefferies menurunkan peringkat saham perusahaan farmasi Inggris menjadi hold dari buy.

