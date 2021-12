Kekhawatiran Omicron Redup, Harga Minyak Naik 3%

Rabu, 8 Desember 2021 | 06:37 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik lebih 3% pada Selasa (8/12/2021) memperpanjang rebound hari sebelumnya hampir 5% karena kekhawatiran varian Covid-19 omicron menekan permintaan bahan bakar global mereda.

Minyak mentah berjangka Brent ditutup naik US$ 2,36, atau 3,2%, pada US$ 75,44 per barel, setelah Senin (6/12/2021) melonjak sebesar 4,6%. Minyak mentah acuan Amerika Serikat (AS), West Texas Intermediate naik US$ 2,56, atau 3,7%, menjadi US$ 72,05, setelah bertambah 4,9% pada hari sebelumnya.

Harga minyak jatuh pekan lalu di tengah kekhawatiran bahwa vaksin kemungkinan kurang efektif menangkal omicron. Hal ini memicu kekhawatiran pemerintah memberlakukan pembatasan sehingga akan menekan permintaan minyak.

Namun, seorang pejabat kesehatan Afrika Selatan melaporkan bahwa kasus omicron hanya menunjukkan gejala ringan. Hal ini diperkuat pejabat tinggi penyakit menular AS, Anthony Fauci, yang mengatakan tidak ada tingkat keparahan besar akibat varian tersebut.

"Pasar oversold (jenuh jual) sebagai reaksi spontan terhadap omicron dan dampaknya pada pembatasan perjalanan," kata Direktur Riset Pasar Tradition Energy, Gary Cunningham. "Sekarang kami melihat permintaan pasar kembali kuat sesuai ekspektasi selama 6-12 bulan ke depan."

Sementara eksportir utama dunia, Arab Saudi, menaikkan harga minyak mentah bulanan pada Minggu (5/12/2021).

Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan mitranya, OPEC+, pekan lalu, sepakat meningkatkan produksi sebesar 400.000 barel per hari (bph) pada Januari meskipun cadangan minyak strategis AS telah digelontorkan.

Analis yang disurvei Reuters memperkirakan bahwa data persediaan minyak mentah AS akan turun minggu kedua berturut-turut. Data industri mingguan akan dirilis Selasa sore diikuti data pemerintah pada Rabu (8/12/2021).

Harga juga didukung penundaan kembali minyak Iran di pasar global setelah pembicaraan nuklir dengan Amerika Serikat masih buntu. Jerman mendesak Iran untuk memberi proposal yang realistis dalam pembicaraan mengenai program nuklirnya.

Sumber: CNBC