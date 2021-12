Harga Emas Flat karena Penguatan Dolar dan Imbal Hasil AS

Rabu, 8 Desember 2021 | 07:00 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas cenderung mendatar (flat) pada Selasa (8/12/2021), karena penguatan dolar dan kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS) sehingga membebani daya tarik logam mulia.

Harga emas di pasar spot sedikit berubah pada US$ 1.778,79 per ons, sedangkan emas berjangka AS mendatar di US$ 1.780,00.

Adapun indeks dolar sedikit naik karena investor berharap tanda-tanda awal varian omicron kemungkinan ringan. Penguatan dolar meningkatkan biaya emas bagi pembeli yang memegang mata uang lain.

Deputi Gubernur Bank of England Ben Broadbent pada Senin (6/12/2021) mengatakan bahwa inflasi di Inggris mungkin menembus 5% pada April. Ketatnya pasar tenaga kerja berisiko menjadi sumber inflasi Jerman.

Pasar keuangan menunggu sinyal kebijakan bank sentral dunia pada bulan Desember ketika dalam waktu 24 jam Federal Reserve, European Central Bank (ECB) dan Bank of England mengadakan pertemuan penting.

Sementara para menteri keuangan zona euro tetap optimistis tentang prospek pertumbuhan ekonomi di tengah merebaknya varian virus corona omicron. Mereka setuju melanjutkan kebijakan fiskal yang mendukung tahun depan.

Adapun penjualan produk emas Perth Mint pada November melonjak 94% dari bulan sebelumnya.

Di sisi lain, harga perak di pasar spot turun 0,2% menjadi US$ 22,31 per ons, platinum stabil di US$ 938.00, dan paladium anjlok 0,3% menjadi US$ 1.849,19.

Sumber: CNBC