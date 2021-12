Bursa Jepang dan Korea Naik 1%, Weibo Listing di Hong Kong

Rabu, 8 Desember 2021 | 08:59 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia Pasifik melonjak pada Rabu (8/12/2021), mengekor pasar Amerika Serikat (AS) Wall Street karena kekhawatiran varian Omicron mereda.

Nikkei 225 Jepang naik 1% di awal perdagangan dan Topix bertambah 0,67%. Jepang melaporkan bahwa ekonominya menyusut 3,6% pada kuartal ketiga, lebih buruk dari perkiraan awal terkontraksi 3,0%, data pemerintah Rabu menurut Reuters.

Sementara Kospi Korea Selatan melonjak 1,23%. Di Australia, S&P/ASX 200 menguat 0,64%. Adaun Indeks MSCI saham Asia Pasifik di luar Jepang naik 0,22%.

Di Hong Kong, raksasa media sosial Tiongkok Weibo akan memulai debutnya (dual listing) pada Rabu dengan harga penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) 272,80 dolar Hong Kong (US$ 34,98) per saham. Adapun bursa utama Weibo ada di Nasdaq, bursa AS. Ini terjadi ketika raksasa ride-hailing Tiongkok Didi mengatakan akan mulai delisting dari New York Stock Exchange, dan berencana IPO di bursa Hong Kong sebagai gantinya. Saham Weibo yang terdaftar di Nasdaq telah anjlok lebih 10% dalam seminggu terakhir.

Bursa saham di AS rebound dari penurunan karena investor semakin tidak takut dengan potensi dampak ekonomi akibat varian Omicron.

Dow Jones Industrial Average naik 492,40 poin, atau 1,4%, menjadi 35.719,43. S&P 500 bertambah 2,07% menjadi 4.686,75 dan Nasdaq Composite melonjak 3% menjadi 15.686,92.

“Pasar menjadi lebih optimistis bahwa Omicron tidak akan menghambat pemulihan ekonomi global. Janji Tiongkok untuk mendukung pertumbuhan ekonomi juga meringankan beberapa kekhawatiran investor,” tulis Brian Martin dan Daniel Hynes dari ANZ Research Rabu.

"Pasar sekarang mengharapkan pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut di Tiongkok setelah People's Bank of China mengatakan akan mengurangi persyaratan cadangan bank," tambah catatan itu.

Namun, investor akan terus mengawasi perkembangan Omicron. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) AS mengatakan bahwa varian baru itu telah ditemukan di 50 negara dan 19 negara bagian di seluruh AS.

Mata uang dan minyak

Harga minyak turun di perdagangan Asia pagi ini, setelah melonjak hampir sepanjang minggu. Minyak mentah AS turun tipis 0,5% menjadi US$ 71,68 per barel.

Sementara indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap mata uang lainnya sedikit berubah di 96,369 dari 96,2.

Yen Jepang diperdagangkan pada 113,37 per dolar, sedangkan dolar Australia berada di US$ 0,7119, melanjutkan kenaikannya sejak seminggu terakhir.

Sumber: CNBC