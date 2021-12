Generasi Muda Didorong Miliki Kewirausahaan Sosial

Rabu, 8 Desember 2021 | 15:57 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatucom – Program pengembangan wirausaha muda, Youth Co:Lab menghasilkan enam usaha terpilih besutan generasi muda atau milenial yang diharapkan menghasilkan kewirausahaan sosial. Pemenang inkubator bisnis koloborasi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pembangunan (United Nation Development Program/UNDP) bersama Citi Foundation ini mendapatkan hibah uang puluhan juta dan berkesempatan mewakili Indonesia pada Youth Co:Lab Asia-Pacific Summit 2022.

"Youth Co: Lab merupakan program dukungan Citi Foundation sebagai upaya meningkatkan kemampuan kerja dan peluang ekonomi bagi generasi muda berpenghasilan rendah dan rentan," kata Country Head of Corporate Affairs Citi Indonesia, Puni A Anjungsari dalam keterangan tertulisnya Rabu (8/12/2021).

Dia mengungkapkan, generasi muda perlu memiliki daya saing tinggi agar membawa Indonesia ke arah lebih baik. Hal tersebut perlu diimbangi dengan keterampilan mumpuni. "Kami terus mendukung program Youth Co: Lab yang telah memasuki tahun keempat. Melalui pendampingan dan pelatihan, Citi membantu generasi muda memaksimalkan keterampilan mereka agar mampu memanfaatkan dengan baik setiap peluang," kata dia.

Citi berharap program ini mampu menghadirkan ekosistem kewirausahaan Indonesia yang lebih mendukung serta memberi kesempatan generasi muda mengatasi berbagai tantangan di masa pandemi.

Wakil Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Sophie Kemkhadze mengungkapkan UNDP percaya bahwa keterlibatan generasi muda sangat penting dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan sosial yang berkontribusi dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi selaras SDGs. "Program Youth Co:Lab merupakan salah satu upaya UNDP mendorong pengembangan ekosistem kewirasuhaan muda di berbagai daerah Indonesia dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal (no one left behind) dalam proses pembangunan inklusif dan berkeadilan," kata dia.

Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Imam Gunawan menyampaikan, Kemenpora mendorong perkembangan ekosistem kewirausahaan pemuda di Indonesia. "Bersama-sama kita bangun dan kobarkan semangat berwirausaha pada pemuda Indonesia, momen pandemi ini sebagai sebuah titik balik bagi perekonomian Indonesia,” kata dia.

Adapun enam usaha yang terpilih sebagai pemenang adalah Ekang Mangrove Park, wirausaha muda di bidang pariwisata lingkungan dari Kepulauan Riau. Pemenang kedua Econella, wirausaha di bidang energi dan pengolahan limbah dari Sulawesi Selatan, ketiga SPAIRUM, wirusaha di bidang pengolahan air minum dari Kalimantan Barat. Tiga pemenang lainnya adalah The Rainbow English Centre yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia di daerah perkampungan nelayan di Kutai Timur, Elok by Ibu, yang fokus pada pemberdayaan perempuan di DKI Jakarta dan Rumah Mangrove, yang memiliki produk mangrove untuk meningkatkan nilai tambah dan taraf hidup nelayan di Bali.

