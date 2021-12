Flip Raih Pendanaan US$ 48 Juta untuk Ekspansi Bisnis

Kamis, 9 Desember 2021 | 06:32 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Flip, platform pembayaran konsumen asal Indonesia, memperoleh pendanaan Seri B senilai US$ 48 juta yang dipimpin Sequoia Capital India, Insight Partners, dan Insignia Ventures Partners. Pendanaan ini sekaligus menandai investasi pertama di Indonesia oleh Insight Partners, perusahaan modal ventura global yang berbasis di New York, Amerika Serikat (AS).

“Flip senang menyambut perusahaan modal ventura dan ekuitas swasta Insight Partners, yang sukses dalam lanskap industri teknologi keuangan global. Kemitraan ini akan membantu kami mengejar pertumbuhan dan menghadirkan produk keuangan yang paling fair (adil) di Indonesia,” kata Pendiri dan Direktur Utama Flip, Rafi Putra Arriyan dalam keterangan tertulisnya Kamis (9/12/2021).

Flip berencana menggunakan pendanaan ini untuk mempercepat ekspansi bisnis, memperkuat operasional, investasi teknologi dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan mengembangkan sumber daya manusia dengan fokus pada tim teknik dan produk. Saat ini, terdapat beberapa kendala pemilik rekening bank saat melakukan transfer uang, mulai kenyamanan penggunaan produk, biaya admin transfer beda bank, alur transaksi hingga kecepatan proses transaksi. Masih terdapat ruang untuk mempermudah berbagai transaksi keuangan. "Flip berupaya membantu meminimalkan kerumitan transaksi tersebut dan melakukan transfer uang dengan biaya rendah," kata Rafi.

Beberapa produk Flip yang paling dominan di antaranya pembayaran P2P online dengan transfer beda bank ke lebih dari 100 bank domestik, pengiriman uang ke luar negeri (international remittance), isi ulang dompet digital (top-up e-wallet), dan produk-produk solusi bisnis.

Flip tumbuh signifikan di tengah meningkatnya adopsi teknologi. Flip telah melayani 7 juta pengguna untuk memproses berbagai jenis transaksi keuangan dari dan ke berbagai daerah di Indonesia serta pengiriman uang ke luar negeri. Selain itu, menghadirkan solusi bisnis bagi ratusan perusahaan dengan berbagai skala industri, termasuk usaha mikro kecil menengah (UMKM ), melalui layanan pencairan uang dan pengiriman uang seperti penggajian karyawan, pengembalian uang pelanggan, pembayaran faktur/pemasok, dan transfer internasional.

VP Sequoia India, Aakash Kapoor mengatakan transfer beda bank merupakan metode pembayaran paling dominan dalam ekonomi digital Indonesia. "Bermitra dengan 50 perusahaan fintech dan beberapa unicorn, Sequoia Capital India percaya bahwa Flip adalah perusahaan fintech konsumen paling menarik di Indonesia," kata dia.

Managing Director Insight Partners, Deven Parekh mengatakan Flip mendisrupsi pasar transfer beda bank yang ada dan telah memantapkan dirinya sebagai pemimpin dalam kategori ini dengan produk unggulan yang memungkinkan pembayaran tanpa batas antara mitra-mitra bank.

Principal Insignia Ventures Partners, Samir Chaibi mengatakan sebagai investor institusional pertama di Flip, pihkanya menyaksikan pertumbuhan produk dan kinerja tim yang luar biasa selama 2 tahun terakhir. "Saat ini, Flip menjadi pemain utama dengan jutaan orang Indonesia mempercayai platform ini untuk kebutuhan finansial sehari-hari," kata dia.

Flip didirikan oleh alumni Universitas Indonesia (UI) yakni Rafi Putra Arriyan, Luqman Sungkar, dan Ginanjar Ibnu Solikhinyang mulai membangun perusahaan sambil kuliah. Platform Flip merupakan jawaban atas permasalahan yang dialami langsung Rafi sebagai mahasiswa di mana dia harus menunggu lama untuk transfer uang dan membayar biaya admin setiap kali transfer ke beda bank.

Sumber: BeritaSatu.com