Omicron Mereda, Harga Minyak Melesat di Atas US$ 75

Kamis, 9 Desember 2021 | 07:04 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik pada perdagangan Rabu (8/12/2021) karena investor menilai dampak varian virus corona omicron pada ekonomi global tidak terlalu buruk.

Harga minyak mentah berjangka acuan global Brent naik 38 sen, atau 0,5%, menjadi US$ 75,83 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS naik 31 sen, atau 0,43% jadi US$ 72,36 per barel.

Harga minyak mentah Brent telah rebound 9% sejak 1 Desember karena dampak omicron terbatas pada permintaan minyak, setelah turun 16% sejak 25 November.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya termasuk Rusia, yang dikenal OPEC+, akan tetap meningkatkan pasokan sebesar 400.000 barel per hari setiap bulan, meskipun ada kekhawatiran bahwa varian virus corona baru akan melemahkan permintaan.

Sementara produksi AS naik menjadi 11,7 juta barel per hari dalam minggu terakhir, meskipun produksi mingguan tidak stabil. Departemen Energi AS mengatakan persediaan bensin dan sulingan naik lebih dari yang diantisipasi. Sementara stok minyak mentah turun hanya 240.000 barel, kurang dari yang diharapkan. "Angka utama bearish dan pasar tidak bereaksi agresif di kedua arah," kata analis energi di CHS Hedging, Tony Headrick.

BACA JUGA Harga Minyak Rebound karena Kekhawatiran Omicron Memudar

Pasar juga fokus dengan dimulainya kembali pembicaraan antara Washington dan Teheran mengenai program nuklir Iran. Para pejabat Barat menyuarakan kekecewaan atas tuntutan Iran yang meluas. Jika sanksi AS dilonggarkan, menyebabkan ekspor minyak Iran naik sehingga menambah tekanan harga.

Ketegangan antara kekuatan Barat dan Rusia atas Ukraina juga masih tinggi setelah Presiden Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Barat akan memberlakukan tindakan ekonomi yang kuat di Rusia jika menyerang Ukraina.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC