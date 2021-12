Harga Emas Flat Tunggu Arahan Fed dan Data Inflasi

Kamis, 9 Desember 2021 | 07:24 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas sedikit berubah atau flat pada Rabu (8/12/2021) karena pelemahan dolar mengimbangi kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS) menjelang data inflasi minggu ini.

Harga emas di pasar spot emas cenderung mendatar di US$ 1.784,01 per ons, sedangkan emas berjangka AS tidak berubah di US$ 1.785,50.

"Satu-satunya tekanan yang didapat emas adalah kenaikan imbal hasil Treasury," kata Kepala Strategi Pasar Blue Line Futures Phillip Streible, di Chicago.

Patokan imbal hasil Treasury AS naik, meredupkan daya tarik emas. Di sisi lain, indeks dolar turun, membuat emas batangan lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.

Streible menambahkan, harga emas berlabuh di sekitar US$ 1.780-US$ 1.800 per ons, menunggu isyarat bank sentral Federal Reserve AS dan data Indeks Harga Konsumen (consumer producer index/CPI) atau inflasi AS.

Laporan CPI yang akan dirilis Jumat dapat mempengaruhi timeline Fed mengurangi stimulus ekonominya sebelum pertemuan kebijakan berikutnya pada 14-15 Desember.

Pengurangan stimulus dan kenaikan suku bunga cenderung mendorong imbal hasil obligasi pemerintah lebih tinggi, meningkatkan biaya peluang memegang emas, yang tidak dikenakan bunga.

Sementara harga perak di pasar spot turun 0,2% menjadi US$ 22,43 per ons, platinum naik 0,8% menjadi US$ 958,83 per ons dan paladium melemah 0,1% menjadi US$ 1.855,31.

Sumber: CNBC