UMKM Ingin Naik Kelas? Ini Saran Ekonom Milenial Indef

Kamis, 9 Desember 2021 | 09:52 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Usaha mikro kecil menengah (UMKM) Indonesia ke depan harus beradaptasi dengan pandemi Covid-19 agar naik kelas. Caranya, lebih banyak menggunakan jasa ekonomi digital dan berpartisipasi dalam ekspor dan global value change (GVC).

"Terbukti UMKM yang menggunakan teknologi digital pada saat pandemi menerima pendapatan 1,14 kali lebih besar dibandingkan sebelum pandemi," kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha Magfiruha Rachbini dalam webinar: “Evaluasi Ekonomi Indonesia 2021 Dari Ekonom Milenial Indef" Rabu (9/12/2021).

Dalam keterangan yang diterima Kamis (9/12/2021) Eisha mengatakan teknologi digital harus dimasuki UMKM karena melihat potensi penduduk Indonesia yang saat ini didominasi usia produktif sebesar 191,08 juta orang. "Connection mobile digunakan oleh 125,6% penduduk dari 345,3 juta jiwa, sementara pada Maret 2021 pengguna internet di Indonesia mencapai 212,35 juta jiwa (76,8%)," kata dia.

Pada saat puncak pandemi Covid 19, kata dia, sebanyak 53,7% UMKM di Indonesia mengakui alami penurunan usaha sampai 50%, meski pada gelombang kedua yang mengalami penurunan usaha tinggal 41,5%. "Sebanyak 67,77% sektor usaha mikro dan kecil pada puncak serangan mengaku mengalami penurunan usaha yang signifikan," kata dia.

Eisha mengatakan meski peran sektor UMKM besar terhadap struktur usaha, produk domestik bruto (PDB), maupun penyerapan tenaga kerja, tetapi UMKM di Indonesia masih banyak mengalami hambatan. "Survei ADB (Asian Development Bank) menyebutkan UMKM Indonesia 75% mengalami hambatan di sektor keuangan terutama akses modal pada saat membuka dan menjalankan usahanya, serta cicilan pembayaran," kata dia.

BACA JUGA Youtap Bangun Ekosistem Digital Terbesar untuk UMKM

Dalam kesempatan yang sama ekonomi Indef Imaduddin Abdullah mengatakan ke depan, sektor energi masih mengalami tantangan besar terutama akibat mutasi Covid-19 serta ketimpangan vaksinasi di berbagai negara. Tantangan lainnya target energi nasional terutama pada bauran energi baru dan terbarukan (EBT) dari 10,5 % (2015) menjadi 23% pada 2025. "Selain itu, stimulus fiskal yang diberikan pemerintah Indonesia cukup besar terhadap sektor lain, tetapi hanya sedikit terhadap sektor energi khususnya EBT," kata Imanuddin.

Di sisi lain, ekonom Indef Riza Annisa Pujrama menyatakan bahwa mobilisasi penerimaan dapat berjalan dengan pembenahan sistem perpajakan. Berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), seperti naiknya pajak pertambahan nilai (PPN) akan turut meningkatkan rasio perpajakan. "Tax ratio kita rendah dan trennya terus menurun. Berisiko atau tidaknya (lonjakan utang), menurut saya ada risiko, mengingat kemampuan pajak kita rendah," kata dia.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com