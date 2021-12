Shandy Purnamasari Raih The Best Industry Marketing 2021

Kamis, 9 Desember 2021 | 17:20 WIB

Founder MS Glow Shandy Purnamasari saat mendapatkan penghargaan The Best Industry Marketing Champion 2021 Retail Sector, Rabu 8 Desember 2021. (Foto: dok)

Jakarta, Beritasatu.com - Shandy Purnamasari, founder Ms Glow mendapatkan penghargaan The Best Industry Marketing Champion 2021 Retail Sector di acara The 16th Annual MarkPlus Conference 2022, Rabu (8/12/2021). Penghargaan ini diraih berhasil diraih Shandy atas keberhasilan menjadikan Ms Glow sebagai salah satu brand kosmetik paling popular di Indonesia.

Berdasarkan data Forbes Indonesia pada Q3-2021, Ms Glow telah mencatat pertumbuhan pendapatan dan penjualan 36% dari tahun ke tahun.

Kapasitas produksi telah mencapai 15 juta pieces per tahun, yang melibatkan lebih dari 80.000 distributor di seluruh negeri. Pencapaian ini jadi salah satu indikator penilaian atas penghargaan yang diberikan oleh Shandy. Momen kebahagiaan terlihat pada Instagram story @shandypurnamasari saat menerima penghargaan dari Marketeers.

Penghargaan diberikan oleh Hermawan Kartajaya dari pihak acara Marketeers, Dahlan Iskan selaku founder Harian Disway, dan Arief Yahya, Direktur VIVA (Bakrie Group) dan Mantan Menteri Pariwisata Indonesia.

Shandy datang ke MarkPlus Conference 2022 didampingi oleh suami, Gilang Juragan 99 Widya Pramana yang juga Co-Founder Ms Glow serta tim dari Ms Glow, Rida Millati selaku Senior Marketing Manager dan Mia Wu selaku Brand Activation Manager dari Ms Glow.

