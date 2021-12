Tren Harga Properti 2022 Akan Berangsur Normal

Kamis, 9 Desember 2021 | 19:15 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Tren harga properti pada tahun 2022 diproyeksi akan berangsur normal dan meningkat setiap kuartal. Syaratnya pemerintah harus menjaga situasi ekonomi tetap kondusif serta melanjutkan insentif properti dan ekonomi seperti restrukturisasi kredit, relaksasi loan to value (LTV), dan penurunan suku bunga.

"Bagi pencari properti, tahun 2022 secara umum masih akan menjadi buyer’s market," kata Country Manager Rumah.com Marine Novita saat memaparkan Rumah.com Indonesia Property Market Index 2022 secara virtual Kamis (9/12/2021).

BACA JUGA Ditopang Rumah Tapak, Harga Properti Rebound di Kuartal II

Marine mangatakan pembeli akan disuguhi beragam pilihan properti terbaru dengan promo dan diskon, termasuk suku bunga KPR yang masih rendah. Namun hal ini tidak akan bertahan lama karena penjual semakin berani meningkatkan harga properti secara berkala. Selain itu, pemerintah juga belum memberi kejelasan seputar stimulus yang saat ini diberlakukan seperti pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) properti antara 50 hingga 100% yang ditanggung pemerintah dan Bank Indonesia (BI) juga mengizinkan uang muka nol persen lewat relaksasi rasio loan to value/financing to value (LTV/FTV),

Sementara bagi pengembang properti, Marine berpendapat, program vaksinasi nasional membuat konsumen lebih berani untuk berkunjung langsung ke lokasi properti. Untuk itu, ketersediaan show unit bisa membantu penjual meyakinkan pembeli. "Minat konsumen sendiri masih bersifat value for money, mereka tidak mempermasalahkan rumah yang agak jauh dari pusat kota asal ditunjang fasilitas umum lengkap dan transportasi umum," kata dia.

Pengembang sebaiknya mempertimbangkan desain rumah lebih modern, menerapkan sistem cross-ventilation dan penggunaan jendela lebar. Desain ini bersifat ramah lingkungan karena membantu penghematan listrik. Pengembang juga harus melihat bahwa konsumen tidak lagi hanya mencari hunian yang memiliki akses jalan tol atau transportasi publik. "Fasilitas umum di sekitar properti juga menjadi pertimbangan utama konsumen dalam memilih hunian," kata Marine.

Dalam kesempatan yang sama Managing Director Strategic Business & Services, PT Sinar Mas Land Alim Gunadi mengatakan perusahaan mengubah strategi komunikasi dari offline menjadi online. Salah satunya menghadirkan e-catalogue sebagai platform pemasaran proyek properti milik Sinar Mas Land di seluruh Indonesia. Perusahaan juga berkolaborasi dengan beberapa e-commerce di Indonesia untuk meningkatkan interaksi langsung dengan calon konsumen khususnya generasi milenial dan Gen Z.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah membantu pengembang melakukan ekspansi proyek hunian. "Industri properti di tahun 2022 masih akan tumbuh jika didukung insentif pemerintah," kata dia.

Sementara Housing Finance Center Specialist PT Bank Tabungan Negara, Tbk Fauzan Zamahsyarie menjelaskan bahwa berdasarkan riset McKinsey & Company, Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat keyakinan tertinggi untuk pemulihan ekonomi pascapandemi. Mayoritas responden meyakini ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih kuat setelah pandemi. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang pandemi ditopang oleh beberapa sektor, salah satunya adalah real estate yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," kata dia.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com