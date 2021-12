OVO Luncurkan Asuransi Penyakit Menular dan Kecelakaan

Kamis, 9 Desember 2021 | 20:30 WIB

Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - OVO memperkenalkan PRUTect Care Infectious Diseases dan PRUTect Care Accident, produk asuransi jiwa kumpulan syariah berbasis digital yang disediakan oleh Prudential Indonesia melalui pialang asuransi berlisensi penuh, PT Salvus Inti.

Head of Corporate Communications OVO Harumi Supit menyampaikan, dengan membayar kontribusi mulai dari Rp 10.000 per enam bulan untuk PRUTect Care Infectious Diseases dan Rp 18.000 per enam bulan untuk PRUTect Care Accident melalui OVO Cash, masyarakat bisa lebih tenang karena sudah terlindungi dengan ancaman tak terduga dari risiko penyakit menular dan kecelakaan

“Kami ingin masyarakat turut peduli akan pentingnya perlindungan penyakit menular dan kecelakaan dengan memberikan kemudahan, yang didukung oleh infrastruktur digital terintegrasi yang memungkinkan semua proses dilakukan secara digital,” kata Harumi dalam keterangan resminya, Kamis (9/12/2021).

Jika mengacu pada studi perilaku masyarakat terhadap perlindungan asuransi yang dilakukan OVO tahun 2020, minat beli terhadap asuransi masih sangat rendah dan sebanyak 44% responden belum memahami kebutuhan asuransi dan beranggapan produk asuransi tidak terjangkau.

Dengan hadirnya produk PRUTect Care Infectious Diseases & PRUTect Care Accident di OVO Proteksi, lanjut Harumi, inovasi ini menjadi bagian komitmen OVO sebagai akselerator transformasi digital khususnya layanan keuangan, sehingga mempercepat terciptanya masyarakat non-tunai di Indonesia.

