Wall Street Turun Jelang Rilis Data Inflasi

Jumat, 10 Desember 2021 | 05:36 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street melemah pada Kamis (9/12/2021) setelah ketiga indeks utama membukukan kenaikan 3 hari berturut-turut. Trader mengalihkan perhatian pada data inflasi AS yang akan dirilis Jumat (10/12/2021).

Dow Jones Industrial Average mengakhiri sesi perdagangan di 35.754,69, kehilangan kurang dari satu poin. S&P 500 turun 0,72% menjadi 4.667,45 dan Nasdaq Composite turun 1,7% menjadi 15.517,37. Semua rata-rata utama masih di jalur untuk minggu kemenangan.

Pergerakan saham menguat dalam beberapa hari terakhir didorong keyakinan bahwa varian Covid-19 omicron terlihat lebih ringan daripada varian sebelumnya. “Kami pikir Covid-19 masih menjadi narasi investor,” kata CEO AXS Investments, Greg Bassuk.

Beberapa saham terkait perjalanan, yang memimpin pasar sepanjang minggu ini, melemah pada Kamis. Saham Carnival dan Norwegian Cruise Line turun sekitar 1,6%. United Airlines anjlok 1,7%. Saham pemesanan perjalanan Expedia dan Booking Holdings masing-masing kehilangan 1,5% dan 1,7%. ETF Invesco Dynamic Leisure & Entertainment turun 1,2%.

Secara terpisah, saham American Airlines turun 0,4% setelah perusahaan mengatakan akan mengurangi jadwal karena masih menunggu pengiriman Boeing Dreamliner. Saham Boeing turun 1,6%.

Saham Rent The Runway anjlok 4,1% setelah melaporkan kerugian yang membengkak dan lebih rendah dari pertumbuhan pelanggan pra-pandemi untuk kuartal terakhir. Produsen kendaraan listrik Lucid turun 18,3%.

Sementara CVS naik 4,5% setelah mengeluarkan panduan optimistis menjelang hari investornya. Peritel perabotan rumah RH naik sekitar 5,4% setelah melaporkan pendapatan yang menguat.

Pergerakan saham terjadi sehari menjelang riis data inflasi. Departemen Tenaga Kerja pada Jumat, akan merilis indeks harga konsumen bulan November. Ekonom yang disurvei oleh Dow Jones memperkirakan tingkat inflasi (year on year/yoy) 6,7%. Jika benar terealisasi, akan menandai kenaikan terbesar sejak Juni 1982.

Pasar sudah memprediksi data inflasi yang tinggi. Beberapa ekonom memproyeksikan kemungkinan data utama termasuk makanan dan energi bisa melebihi 7%.

Hal ini pada gilirannya, menimbulkan risiko bahwa Federal Reserve akan bergerak lebih cepat menarik stimulus atau bantuan ekonomi. Langkah pertama adalah mempercepat pengurangan pembelian obligasi bulanan. Pasar mengharapkan The Fed menggandakan menjadi US$ 30 miliar. Itu bisa membuka jalan kenaikan suku bunga lebih cepat setelah musim semi 2022 dan menandai poros kebijakan Fed terbaru di bawah Ketua Jerome Powell.

Departemen Tenaga Kerja pada Kamis, melaporkan klaim awal asuransi pengangguran berjumlah 184.000, dibandingkan 211.000 yang diperkirakan ekonom yang disurvei Dow Jones.

Di tempat lain, harga bitcoin turun hampir 6% menjadi US$ 47.816,07 pada Kamis malam. Pada Rabu, eksekutif enam perusahaan cryptocurrency terbesar berbicara di depan Komite Layanan Keuangan DPR AS. Bitcoin, yang mencapai level tertinggi sepanjang masa sekitar sebulan lalu, berjuang untuk bertahan di atas level US$ 50.000

Sumber: CNBC