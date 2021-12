Harga Emas Melemah karena Klaim Pengangguran AS Turun

Jumat, 10 Desember 2021 | 06:53 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melemah pada perdagangan Kamis (9/12/2021) karena penguatan dolar dan data klaim pengangguran Amerika Serikat (AS) turun menjelang pengumuman inflasi yang dapat mempengaruhi strategi moneter Federal Reserve (The Fed).

Harga emas di pasar spot turun 0,3% jadi US$ 1.776,56 per ons, sementara emas berjangka AS melemah 0,5% pada US$ 1.776,70.

Jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran turun ke level terendah dalam lebih dari 52 tahun. Departemen Tenaga Kerja pada Kamis, melaporkan klaim awal asuransi pengangguran berjumlah 184.000, dibandingkan 211.000 yang diperkirakan ekonom yang disurvei Dow Jones.

"Angka klaim pengangguran yang lebih sedikit dari perkiraan bersama kenaikan dolar telah menekan emas, tetapi trader juga menunggu data inflasi," kata analis pasar RJO Futures, Bob Haberkorn.

Penguatan dolar membuat emas kurang menarik bagi pembeli luar negeri. “Jika angka inflasi tinggi, maka emas segera bangkit dan bergerak menuju US$ 1.800,” kata Haberkorn.

Laporan inflasi atau Indeks Harga Konsumen (consumer price index/CPI) AS Jumat (10/12/2021) akan diikuti pertemuan kebijakan The Fed pada 14-15 Desember.

Harga emas diperdagangkan dalam kisaran US$ 1.760-US$ 1.790 yang relatif ketat sejak turun di bawah level kunci US$ 1.800 pada akhir November, karena investor menilai kemungkinan langkah Fed mengurangi stimulus dan menaikkan suku bunga.

Sementara emas dianggap sebagai lindung nilai inflasi. Suku bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak menghasilkan.

Terlepas dari ketidakpastian yang berkepanjangan atas varian virus corona omicron, fokus investor juga memantau ketegangan sikap Rusia terhadap Ukraina, boikot diplomatik Olimpiade Beijing oleh beberapa negara Barat dan sanksi AS terhadap Iran.

Sementara harga perak di pasar spot turun 1,7% menjadi US$ 22,02 per ons, platinum melemah 1,9% menjadi US$ 938,50 dan paladium melemah 2% menjadi US$ 1.817,68.

